Sanja se vraća: Gledateljima će otkriti svoje kulinarske trikove

IN magazin u 2018. donosi brojne novosti, a jedna od njih je i nova rubrika ''Kuhanje je IN''. Sanja Doležal u kuhinji IN magazina Nove TV, najgledanije lifestyle emisije, od 22.siječnja, od ponedjeljka do petka, priprema razna jela i slastice.

Sanja će savjetovati, kuhati, otkriti svoje kulinarske trikove, ali i imati interakciju s gledateljima.

Foto: Nova TV

- Drago mi je da sam postala dio najgledanije televizije u Hrvatskoj i vesele, mozaične emisije IN magazin. Veselim se s gledateljima podijeliti svoje dugogodišnje iskustvo u kuhinji. Kuhanje me opušta i veseli, zaista mislim da je obiteljski stol mjesto gdje se obitelj na najljepši način druži i uz domaću hranu stvara najljepše uspomene. Tako ću i ja u novoj rubrici Kuhanje je IN, podijeliti svoje uspomene iz djetinjstva, okuse i mirise uz koje i danas uživa moja obitelj i prijatelji - rekla je Doležal.

Što je Sanja pripremila za gledatelje IN magazina, saznat ćemo već u ponedjeljak od 17.30 na Novoj TV.