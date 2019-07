Sanjin jelovnik iznenadio goste i donio joj vrlo dobre ocjene

U ponedjeljak navečer Sanja je večeru pripremala kraj Dunava, u vikend-naselju Puškaš, gdje je i ugostila ovotjedne kandidate – mladu konobaricu Sarah, umirovljenicu Jolanku, umirovljenika Stipu i njegova unuka i studenta Filipa. Goste je dočekala domaćom rakijom od višnje i likerom od oraha, a za predjelo je poslužila Baranjsku paštetu – paštetu od čvaraka, koju su svi pohvalili.

- Oko Baranjske paštete sam se najviše strašio što će to biti, ali oduševio me spoj tradicionalnih namirnica i jako mi se svidjelo - priznao je Filip, koji je čak morao dovršiti i porciju svog djeda jer on nije mogao sve pojesti, no to mu nije teško palo.

Ćup iznenađenja bilo je glavno jelo, što je zapravo bio grah sa slaninom i suhim mesom te povrćem, skuhan u starom zemljanom ćupu, koji se u Sanjinoj obitelji prenosi već generacijama. S obzirom na to da se danas vrlo rijetko kuha u ćupu, domaćica je tako htjela svojim kandidatima pokazati nešto drugačije i starinski način kuhanja.

Njezin potez je oduševio goste te im se svidjelo jelo iz ćupa iako Jolanka smatra da je grah preteška namirnica za večeru. Za desert je poslužila Rezance s pepelom – ime koje je mnoge zbunilo, a riječ je zapravo o tradicionalnoj slastici u Baranji - slatkim domaćim rezancima s makom.

- Malo je bilo jednostavno servirano, mogao se možda staviti još pekmez od šljiva, ali bio je ukusno i dobro odrađeno - kazala je Jolanka, a Stipan je pohvalio Sanju na hrabrosti jer je prva kuhala i probila led.

Nakon deserta došao je red da gosti ocijene Sanjinu večeru. Filip joj je dao ocjenu 8 te je istaknuo kako ga je najviše oduševilo predjelo. Ocjenu 8 dao je i njegov djed Stipo, koji smatra da je to realna ocjena jer je sve bilo dobro, ali misli da su neke nijanse mogle biti i bolje. Sarah joj je također dala 8 jer joj nije odgovaralo tijesto s makom, što ona nikada ne bi poslužila za desert, a Jolanka je dala ocjenu 7 jer je večera bila srednja, no ambijent odličan i domaćica vedra.

Tako je Sanja zaradila 31 bod, što su dobri bodovi za prvu večeru u tjednu. Što će sutra pripremiti mlada Sarah i hoće li i ona imati tradicionalni jelovnik ili će napraviti nešto potpuno drugačije, pogledajte u utorak u 21 sat na RTL-u!

