Sara Jo o plasmanu na Beoviziji: Pokušavam sabrati dojmove. Propustila sam priliku, žao mi je

Srpska pjevačica Sara Jo (28) bila je jedna od favoritkinja za pobjedu na 'Beoviziji', izboru za pjesmu Eurovizije u Srbiji. Atraktivna Sara, koja je nedavno snimila pjesmu i s našom Frankom Batelić (29), predstavila se s pjesmom 'Muškarčina' i završila na drugom mjestu, odmah iza pobjednice Konstrakte. Kako se osjeća nakon gubitka željene titule pjevačica je, dva dana nakon natjecanja, otkrila u objavi na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO

- Već dva dana pokušavam sabrati dojmove jer sam tjednima preplavljena emocijama. Pišem i brišem ovaj post po tko zna koji put jer želim vjerodostojno prenijeti svoje osjećaje. Tko me poznaje, može pretpostaviti o čemu je riječ. Ništa ne mogu 'odraditi' tek tako, pogotovo kada mi je stalo do nečega, a itekako mi je stalo do toga da znate koliko ste mi značili u prethodnom periodu i koliko je svaka poruka imala viši smisao. Ni u najluđim snovima nisam mogla zamisliti takav feedback. Potakli ste me, inspirirali i ispunili od samog izlaska pjesme. Osjetila sam se voljeno i prihvaćeno kao nikad do sad - započela je u emotivnoj objavi Sara pa nastavila:

- Ali, iako su mi takve reakcije dale vjetar u leđa, moram priznati da su me pomalo i uplašile. Sve vrijeme je bio prisutan nevjerojatan pritisak, kao i velika odgovornost da opravdam očekivanja - vaša, svoja, očekivanja suradnika, prijatelja, obitelji... Imala sam osjećaj kao da sve na čemu sam radila se sada svelo na te tri minute nastupa. Samim tim su pripreme bile pravi rollercoaster - balansiranje između želja i mogućnosti, isplivavanje nesigurnosti, vođenje raznih borbi sa samom sobom... A vi ste zaista u svemu tome igrali ključnu ulogu (a da vjerojatno toga niste bili ni svjesni). I zato želim posebno istaknuti značaj vaše ljubavi proteklih mjesec dana koja je bila mnogo više od podrške u jednom natjecanju.

- Naravno da mi je bilo žao što mi je 'promakla' prilika da ove godine predstavljam svoju zemlju, i to u svojoj voljenoj Italiji, ali iz ove perspektive, jedini pravi poraz bi bio da svoju zamisao nisam izgurala do kraja, a zatvaram ovo poglavlje kao jedno od najvrjednijih iskustava do sada s nastupom na koji sam itekako ponosna i s potvrdom da je to jedino mjesto gdje se osjećam kao svoja na svome - napisala je u Instagram objavi.

- Također, najiskrenije čestitke magičnoj Konstrakti koja nije bila sinonim za autentičnost samo na Pjesmi za Euroviziju, već tijekom čitave svoje karijere. Nastavi da nas inspiriraš i podsjećaš koliko je lijepo biti beskompromisno svoj - zaključila je Sara.

Podsjetimo, pjevačica Ana Đurić, odnosno Konstrakta s pjesmom 'In corpore sano' predstavljat će Srbiju na ovogodišnjem Eurosongu u Torinu. Tako su u nedjelju, 6. ožujka, nešto iza ponoći odlučili glasovi žirija i publike na Beoviziji.

Konstrakta je dobila po 12 bodova od najviše članova žirija, a i prema glasovima publike bila je prva.

Kako su ranije pisali srpski mediji, pjevačica je sa tihom 'umjetnica mora biti zdrava' pravi hit društvenih mreža, a inače je na Beoviziju stigla kao outsider. Pjevačica je inače završila arhitekturu i majka je dvoje djece.

Njezin visok plasman predviđale su i kladionice, a pažnju gledatelja i žirija privukla je neobičnim scenskim nastupom i pjesmom u kojoj se pita 'Koja je tajna zdrave kose Meghan Markle?'