Sara Krpan (16) je u polufinalu 'Supertalenta' izvela autorsku pjesmu: 'Ti si najveći level up'

Osječanka Sara Krpan (16) na audicijski nastup 'Supertalenta' je došla sa svojom autorskom pjesmom, a tu je taktiku odabrala i za polufinale pa je izvela svoju pjesmu 'My mistake'.

- Moj prvi dojam je bio pa šta si ti odrasla 10 godina u odnosu na prošli nastup. Tvoj vokal, osim u onim najvišim dijelovima, ovo ostalo ja ne znam što se tebi dogodilo. Ovo je bilo do svih dosadašnjih nastupa, ti si bila najveći level up. Ti si toliko sigurna u to što radiš. Pjesma je hitoidna, tvoj vokal dolazi do izražaja. Ja sam mislila da si ti neka mala curica, a ti si sad išla u domenu zvjezdetine. Baš si odrasla. Bila si ludilo - oduševljena je bila Maja Šuput.

Martina Tomčić je bila zabrinuta da možda neće svi razumjeti razine Sarinih talenata.

- Fascinirana sam, uživam i istovremeno sam malo zabrinuta jer naprosto razmišljam odmah malo šire. Nisam sigurna mogu li ljudi doživjeti razinu tvojih talenata. Da li je to svima toliko vidljivo kao što je meni. Sigurna sam da je na prvu vidljiva tvoja pozitivnost, karizmatičnost, šarmantnost. Ali nisam sigurna da su vidljivi drugi spektri talenata da ću i ja sad reći ljudi glasajte jer ovo je pravi super talent! - pohvalila je Saru Martina Tomčić.

- Ako si prošli put bila tinejdžerska zvijezda tj. nabrijan auto. Onda si sad nabrijan auto s dobrim kočnicama - Davor Bilman se poslužio metaforama.

