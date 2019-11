Šarić naučio kuhati kad je živio sam, djevojka mu sve prepušta

Ivan ima dva metra i stotinu kilograma pa ga nije lako nahraniti. Stalno nešto žvače, gricka, naručuje ili si sam pripremi, otrkila je manekenka i voditeljica Korana Gvozdić male tajne iz svoje kuhinje koju godinama dijeli sa svojim zaručnikom, stand up komičarem Ivanom Šarićem (29), piše Gloria.

Par je bio na prvoj javnoj kulinarskoj 'premijeri' pa im se postavilo pitanje je li to njihova najava svadbe.

- Sedam godina smo zajedno, lijepo nam je, neću se žaliti - diplomatski je odgovorila Korana, dok je Šarić bio nešto konkretniji te ju je uzvanicima predstavio kao svoju ženu. Između ostalog, dobio je priliku da svojoj djevojci, a i ostalima, pokaže svoj kulinarski talent.

- Naučio sam kuhati iz potrebe jer sam živio sam. Mama mi je dala savjet da ne trebam naučiti kuhati sve, nego usavršiti tri jela koja najviše volim i na njima 'graditi' sve ostalo. U mom slučaju to je pasta s pomidorima, šalšu dakako pripremam sam, riba i lignje na gradelama koje u stanu završavaju ipak u pećnici - otkrio je Ivan.

Koranu je na početku veze pitao zna li kuhati, na što je odgovorila da zna, ali kako ne uživa u tome te da nije žena koja će satima biti u kuhinji.

- Skuhat ću da ne budemo gladni i fino ću to napraviti. Iako se to ne bi reklo po mom izledu, jer me genetika pomazila, gurmanka sam kao i Ivan, baš uživam u hrani, a ponekad shvatim da sam pojela istu količinu hrane kao on. Valjda to činim podsvjesno: kad on jede, moram i ja - – kaže Korana.

U kuhinji gotovo nikad nisu zajedno, jer je kako u šali kažu, premalena je da je dijele u istom trenutku, ali Korana često čuje muškarca svog života kako joj nudi pomoć.

