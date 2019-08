Šarić priznao: 'Prije isplaniram stand-up turneju nego svadbu'

Jedan od najpoznatijih hrvatskih komičara Ivan Šarić (35) još ne zna kada će se vjenčati sa zaručnicom Koranom Gvozdić, ali priznaje kako ga cijela organizacija tog dana užasava.

Foto: Instagram

- Ako to netko može organizirati, to bi bilo super. Prije organiziram Dom sportova, 3000 ljudi, stand-up turneju, Ples sa zvijezdama nego vlastito vjenčanje. Ne znam zašto je to sve tako teško. Samo treba lokacija i pozvati ljude... Ja ću jednog dana samo popizdit i oženit se - rekao je Šarić za InMagazin.

Foto: Instagram

Dodao je kako je njemu svejedno, on samo želi da Korana bude sretna.

- Meni je tako svejedno, ja samo želim da toj osobi pored mene bude super, a onda se stvar zakomplicira jer ta druga osoba ne zna što je njoj super, a meni je svejedno. Stara, napravi što hoćeš - našalio se.

Iako još ne zna kad će uploviti u bračnu luku, Ivan zna da bi bez previše razmišljanja potpisao predbračni ugovor.

Foto: Instagram

Ivan je otkrio kako je kao mali sanjao o karijeri vojnog pilota, detektiva, ali i svećenika, no nimalo ne žali što je postao komičar jer sve što ima može zahvaliti ljudskom smijehu.

- Da mi sutra netko kaže da od toga ne ću zaraditi ništa, ja bih se i dalje ovime bavio - rekao je komičar. Priznaje kako ga trema svaki put ubije deset minuta pred nastup, no činjenica je da se karte prodaju kao lude, pa tu nema nikakvog straha.