Šarmantni tužitelj iz Obiteljskih tajni u seriji se borio za pravdu, a evo što radi kad nije na setu
Kaan Urgancioglu iznenadio je svojoj najnovijom odlukom. Naime, glumac iz 'Obiteljskih tajni', nakon finalne epizode, odlučio je neko vrijeme uzeti odmor od poslovnih obaveza i snimanja. Trenutačno uživa provodeći vrijeme sa suprugom Burcu Denizer, ali i sinom Ardicom, a najviše ga se može vidjeti u prirodi.
Osim što se bavi glumom, Kaan je ujedno i turski ambasador za 'WWF' brend. Ranije je otkrio da je povezanost s prirodom došla logičnim putem jer je kao dijete živio u stanu, a u kvartu je nedostajalo parkova.
- Trenuci kada sam bio najbliži prirodni zapravo su bili kada sam išao igrati tenis. Djed i baka bi me vodili u Çeşme, našu ljetnu kuću, uz staru cestu' - otkrio je ranije Urgancioglu za turske medije.
Usto, glumac je priznao da putovanja uvijek voli ranije isplanirati, a jedno od posebnih bilo mu je u amazonsku šumu.
- Imao sam priliku ostati tamo oko tjedan dana, na mjestu bez struje ili bilo kakve tehnologije što je bilo čarobno vrijeme za mene - istaknuo je Kaan.
Ljubav prema provođenju vremena u prirodi prenosi i na svog sina.
- Nakon rođenja sina osjećam sam se odgovornijom za zaštitu prirodnih resursa, ekosustava, klime i divljih životinja na način koji će zadovoljiti potrebe budućih generacija - rekao je glumac.
Na svojem Instagram profilu pohvalio se i fotografijama kada su zajedno u voćnjaku brali plodove.
- Hunnaps je gotov, nar je tu... napisao je u opisu ispod objave, dok su mu se u komentarima javili brojni obožavatelji.
'Fališ tužitelju moj', 'Ti si jako sladak i dobar tata', Kaan ti si tako divna osoba, lijepa iznutra i izvana. Sve moje poštovanje i poštovanje za način na koji si otac, suprug i za ono što radiš za okolinu i svijet. Dug život i blagoslov vam želim', 'Mašallah kako slatko', pisali su mu.
Podsjetimo, Kaan je svoju vezu s poduzetnicom okrunio u lipnju 2023. Turskog zavodnika publika najviše pamti po ulozi iz serije 'Beskrajna ljubav', koja je prodana u više od 110 zemalja svijeta, kao i po ulozi tužitelja Igaza Kaye u 'Obiteljskim tajnama', za koju je osvojio nagradu 'Zlatni leptir' za najboljeg glumca. Inače, obje serije u kojima je glumio jedine su turske serije koje su osvojile međunarodnu nagradu 'Emmy'.
