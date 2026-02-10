Obavijesti

FRONTMEN PLAVOG ORKESTRA

Saša Lošić Loša: Romantika nije stvar datuma. Cvijeće se nosi i prije Valentinova i Dana žena

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Saša Lošić Loša: Romantika nije stvar datuma. Cvijeće se nosi i prije Valentinova i Dana žena
Zagreb: Saša Lošić Loša, pjevač sarajevske grupe Plavi Orkestar | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)

Nekad su mu stizala i pisma za Valentinovo, a danas o ljubavi govori promišljenije i vjeruje da ne smije biti strateška

Ostat ću romantik taman sve postalo cool. Ja sam tipičan primjer uncool osobe, kaže frontmen Plavog orkestra Saša Lošić Loša (61) za In Magazin. Smotan, kako kaže, nesiguran u pokretima na pozornici, ali tvrdoglavo vjeran emociji. Onaj koji će, makar bio posljednji na svijetu, ostati iskren.

Nekad su mu, prisjeća se, stizala i pisma za Valentinovo. Danas o ljubavi govori promišljenije. Dok u pozadini svira 'Ljubav nije laka stvar' njegova Plavog orkestra, Loša objašnjava da prava ljubav ne smije biti strateška.

- Sad ne bih želio držati predavanja, ispričavam se. Ali mislim da čim kreneš u neku vezu strateški, da si vrlo šarmantan, pametan itd. Nekad moraš slabost pokazati. Iako u toj slabosti ti neko pruži rame, mislim da su to pravi odnosi. Biti stalno dotjeran, a da ti ne podnosiš miris paprikaša, da se suši veš jer je to nedostojanstveno, onda je sve onako napirlitano. Možda će se svi naljutiti na mene, čak i to cvijeće koje se donosi na neke godišnjice, to mi tako artificial djeluje. Cvijeće, ako već moraš, doneseš van osmog marta ili Valentinova - ističe.

Zagreb: Saša Lošić Loša, pjevač sarajevske grupe Plavi Orkestar
Zagreb: Saša Lošić Loša, pjevač sarajevske grupe Plavi Orkestar | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)

Već desetljećima stoji uz istu osobu. S dugogodišnjom partnericom Špelom Možina upoznao se 1995. godine u Ljubljani, kamo se preselio početkom rata. Ona je diplomatkinja, a njezini su profesionalni putevi oblikovali i njegove adrese, Sarajevo, pa Beč, gdje danas žive. O njoj govori rijetko. 

- Osjećam se prilično čudno kada moram s medijima dijeliti privatnost. Sve mi je jasno, to je u opisu moga radnog mjesta, ali jednostavno se ne znam ponašati estradno. Smatram da u trenutku kada se počneš ponašati estradno, ceremonijalno, kada počneš sebe doživljavati kao lika iz novina, to je ipak mali put do ludila - objasnio je Loša za Story.

Tad je progovorio i o braku.

- Znate što, trudim se zaštititi ljude koji su mi dragi, koji ne pripadaju svijetu javnih osoba. Ali mogu reći da dobrovoljni pristanak na neku vezu, bez potpisa, ilustrira čvrstinu te veze jače nego potpis uz svjedoke. Tako mi se čini. Iako, bio sam vjenčani kum jednom dobrom prijatelju i kada je matičar stao čitati tekst “bit ćete prijatelji u dobru i u zlu, pomagat ćete jedno drugome”, osjetio sam knedlu u grlu. Skoro sam zaplakao. Ima tu nešto, ne bi se ljudi stoljećima ženili da tu nema ničega - rekao je, no koliko je poznato, sa Špelom još nije stao pred oltar.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

