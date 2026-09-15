Saša Lozar sasvim iskreno o svojim strahovima: Budite dobri ljudi, nemate se čega bojati...

Video format "5 Minutes Left" autora Kristijana Jalšića donio je novu epizodu, a ovoga puta pred njim se našao Saša Lozar, koji je u simulaciji svojih posljednjih pet minuta života otvoreno govorio o vjeri, smrti, oprostu, savjesti, roditeljstvu i tome što za njega znači biti dobra osoba.

Već na početku razgovora priznaje kako ne zna bi li umro potpuno miran. Iako vjeruje da će s godinama doći do većeg mira, svjestan je da će uvijek postojati stvari koje čovjek nosi sa sobom i koje mu stvaraju nemir.

Njegova životna filozofija temelji se na ideji da čovjek ne treba čekati posljednji trenutak kako bi tražio oprost. Smatra da svaki dan iznova gradimo vlastiti raj ili pakao, ovisno o tome kako živimo i kakav odnos imamo prema sebi, svojim mislima i savjesti.

Na pitanje zašto ljudi umiru, smrt opisuje kao prirodan dio ljudskog ciklusa. Bez puno filozofiranja prihvaća činjenicu da je smrt dio života, a kada je riječ o doniranju organa, nema dvojbe - smatra da je to ispravna i humana stvar

Foto: Gordan Svilar/bravo! kids

Kada ga je Kristijan pitao smatra li se boljim pjevačem od Tina i Kedže iz vremena kada su zajedno nastupali kao Saša, Tin i Kedžo. Saša se pokušao izvući na šalu, ali ipak priznaje da bi lagao kada bi rekao da nikada nije mislio da je bolji.

Ipak, kada govori o sebi kao osobi, ne želi se predstavljati kao netko tko je dosegnuo savršenstvo. Kaže da pokušava biti dobra osoba i da mu to nekad ide bolje, a nekad lošije.

Saša je otkrio da je plakao prije samo nekoliko dana kada se ponovno podsjetio da mu se kći zbog studija seli u inozemstvo.

U posljednjim sekundama ostavio je poruku: "Budite dobri ljudi, nemate se čega bojati."