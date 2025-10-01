Obavijesti

Show

Komentari 1
METROPOLA GA VOLI

Saša Matić rasprodao koncert u Zagrebu dva mjeseca unaprijed: 'Sjetio sam se velikog Olivera'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Saša Matić rasprodao koncert u Zagrebu dva mjeseca unaprijed: 'Sjetio sam se velikog Olivera'
3
Foto: promo

Kako je Saša najavio, publika će moći uživati u hitovima koje i on voli. Osim toga, izvest će i evergreene svojih kolega, glazbenih velikana koji su ostavili neizbrisiv trag, a među kojima su Oliver, Aki, Massimo, Toše...

Dva mjeseca dijele Sašu Matića i njegovu publiku do 'Extra koncerta godine' u Areni Zagreb, a najveća hrvatska dvorana već je rasprodana. Regionalni miljenik još jednom je dokazao koliku ljubav i vjernost uživa kod zagrebačke publike.

Foto: promo

Svoju zahvalnost ne krije i emotivno poručuje kako jedva čeka 5. prosinca da ponovno stane na pozornicu jednog od svojih najdražih koncertnih prostora.

- Uvijek se osjećam predivno kada pjevam u Areni Zagreb i to je razlog zašto volimo ponavljati te koncerte. Ovo je za mene čast, dokaz da nas veže posebna ljubav i da moje pjesme žive u vašim srcima. To je sve što sam ikada želio - poručio je Saša putem Extra FM-a te otkrio da će svjetlo dana uskoro ugledati i njegove nove pjesme.

5. i 7. PROSINCA Saša Matić najavio 2 koncerta u Areni, na jednom će otpjevati hitove Olivera, Massima, Akija
Saša Matić najavio 2 koncerta u Areni, na jednom će otpjevati hitove Olivera, Massima, Akija

No, glazbenom spektaklu tu nije kraj. Saša će u Areni Zagreb pjevati i dva dana kasnije, 7. prosinca, na specijalnom koncertu 'Novi zvuk istih nota'. Te će večeri, uz svoje hitove, izvesti i evergreene svojih kolega, glazbenih velikana koji su ostavili neizbrisiv trag, a među kojima su Oliver Dragojević, Aki Rahimovski, Massimo Savić, Toše Proeski i drugi.

- Otpjevat ću pjesme koje volim i koje meni sviraju, tako da će jedan dio koncerta biti posvećen upravo umjetnicima koji su nam obilježili živote. Potrudit ću se otpjevati ono što bi vjerojatno i oni pjevali na svojim koncertima. Želim da te večeri osjećamo sve emocije - rekao je Matić pa podijelio uspomenu s velikim Oliverom: 'Ljetovao sam u Dalmaciji i zbog njega prekinuo godišnji odmor s obitelji. Išao sam u Poreč na koncert, tamo smo se sreli i to je bio jedini put. Nisam imao tremu, ali sam osjećao ogromno poštovanje prema njemu kao glazbeniku i kao čovjeku. Žalim što nisam bio na više njegovih koncerata. Kada je trebao održati dva koncerta u Spaladium areni, zvao sam prijatelje i rekao da idemo na oba, ali nažalost se nisu dogodili.'

Foto: promo

Ulaznice za koncert 'Novi zvuk istih nota' koji je na rasporedu 7. prosinca u prodaji su putem sustava upad.hr.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Dijete, lijekovi, operacije: Ovi slavni borili su se s kilama, pogledajte njihovu promjenu!
NEKI SU NEPREPOZNATLJIVI

FOTO Dijete, lijekovi, operacije: Ovi slavni borili su se s kilama, pogledajte njihovu promjenu!

Borbe s kilogramima nisu pošteđene ni mnoge slavne face. I oni ponekad imaju višak kilograma koji im šteti zdravlju, pa poduzimaju sve kako bi riješili ovaj problem
FOTO Ovakvu je još niste vidjeli! Trumpova Melania pozirala je potpuno gola, nije bila ni sama
NEPREPOZNATLJIVA JE!

FOTO Ovakvu je još niste vidjeli! Trumpova Melania pozirala je potpuno gola, nije bila ni sama

Melania je zavela Donalda Trumpa 1998., imala je tada 28 godina. A svega par godina prije toga, skinula se gola i pozirala pred fotićem za jedan muški časopis... Prošlo je skoro 30 godina otkako su fotke nastale
FOTO Pamela Anderson nije više plavuša! Evo kako sad izgleda
SEKS SIMBOL 90-IH

FOTO Pamela Anderson nije više plavuša! Evo kako sad izgleda

Dugi niz godina, Pamela Anderson bila je prepoznatljiva, između ostalog, i po svojoj dugoj valovitoj kosi. Zadnjih nekoliko godina glumica njeguje prirodniji izgled, kosu je nedavno skratila, a sada i promijenila boju...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025