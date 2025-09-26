Ove godine glumac je objavio da se razveo od supruge, a sada ga se viđa u društvu mlađahne Hannah, koja na društvenim mrežama nerijetko dijeli provokativne fotke
Sascha Baron Cohen se nakon razvoda isklesao, a sada je pronašao i puno mlađu curu...
Čini se kako je Sacha Baron Cohen (53) prebolio razvod s Islom Fisher (49), s kojom je bio u braku 14 godina. Naime, strani mediji pišu kako je u vezi s Hannah Palmer (27), zvijezdom OnlyFansa.
Inače, prije dva mjeseca glumac je pozirao za naslovnicu britanskog izdanja magazina 'Men's Fitness' i oduševio mnoge prizorom.
- Ovo nije AI, stvarno sam toliko egoističan da ovo napravim - napisao je ispod objave.
Inače, glumac kojeg pamtimo po Ali G-u i Boratu razveo se od supruge nakon više od dva desetljeća zajedničkog života. Iako su godinama kružile špekulacije o krizi u braku, par ih nikad nije javno komentirao.
Tek su prošle godine potvrdili da više nisu zajedno. Imaju troje maloljetne djece, a sve oko skrbništva i financija dogovorili su mirno, daleko od očiju javnosti. Inače, njihova zajednička imovina navodno se procjenjuje na oko 140 milijuna eura.
