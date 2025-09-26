Sascha Baron Cohen se nakon razvoda isklesao, a sada je pronašao i puno mlađu curu...

Čini se kako je Sacha Baron Cohen (53) prebolio razvod s Islom Fisher (49), s kojom je bio u braku 14 godina. Naime, strani mediji pišu kako je u vezi s Hannah Palmer (27), zvijezdom OnlyFansa.

Inače, prije dva mjeseca glumac je pozirao za naslovnicu britanskog izdanja magazina 'Men's Fitness' i oduševio mnoge prizorom.

- Ovo nije AI, stvarno sam toliko egoističan da ovo napravim - napisao je ispod objave.

Inače, glumac kojeg pamtimo po Ali G-u i Boratu razveo se od supruge nakon više od dva desetljeća zajedničkog života. Iako su godinama kružile špekulacije o krizi u braku, par ih nikad nije javno komentirao.

Foto: O'Connor/AFF-USA.com

Tek su prošle godine potvrdili da više nisu zajedno. Imaju troje maloljetne djece, a sve oko skrbništva i financija dogovorili su mirno, daleko od očiju javnosti. Inače, njihova zajednička imovina navodno se procjenjuje na oko 140 milijuna eura.