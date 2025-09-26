Obavijesti

NJOJ JE 27

Sascha Baron Cohen se nakon razvoda isklesao, a sada je pronašao i puno mlađu curu...

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Sascha Baron Cohen se nakon razvoda isklesao, a sada je pronašao i puno mlađu curu...
Ove godine glumac je objavio da se razveo od supruge, a sada ga se viđa u društvu mlađahne Hannah, koja na društvenim mrežama nerijetko dijeli provokativne fotke

Čini se kako je Sacha Baron Cohen (53) prebolio razvod s Islom Fisher (49), s kojom je bio u braku 14 godina. Naime, strani mediji pišu kako je u vezi s Hannah Palmer (27), zvijezdom OnlyFansa.

Inače, prije dva mjeseca glumac je pozirao za naslovnicu britanskog izdanja magazina 'Men's Fitness' i oduševio mnoge prizorom.

POZIRAO ZA ČASOPIS Zaboravite na Borata i Ali G-ja! Sacha Baron Cohen se isklesao, evo kako sad izgleda: 'Nije AI'
Zaboravite na Borata i Ali G-ja! Sacha Baron Cohen se isklesao, evo kako sad izgleda: 'Nije AI'

- Ovo nije AI, stvarno sam toliko egoističan da ovo napravim - napisao je ispod objave. 

SLUŽBENO JE Razveli se Sacha Baron Cohen i Isla Fisher: 'Ostajemo prijatelji'
Razveli se Sacha Baron Cohen i Isla Fisher: 'Ostajemo prijatelji'

Inače, glumac kojeg pamtimo po Ali G-u i Boratu razveo se od supruge nakon više od dva desetljeća zajedničkog života. Iako su godinama kružile špekulacije o krizi u braku, par ih nikad nije javno komentirao.

Poznati na zabavi Showtime Emmy Eve u Los Angelesu
Tek su prošle godine potvrdili da više nisu zajedno. Imaju troje maloljetne djece, a sve oko skrbništva i financija dogovorili su mirno, daleko od očiju javnosti. Inače, njihova zajednička imovina navodno se procjenjuje na oko 140 milijuna eura.

