Savjetnik za ovisnosti koji je Perryju nosio ketamin osuđen na zatvor: 'Ovo je noćna mora'

Erik Fleming (56), licencirani savjetnik za liječenje ovisnosti i nekadašnji filmski producent, osuđen je na saveznom sudu u Los Angelesu zbog nabave ketamina koji je u listopadu 2023. godine usmrtio glumca Matthewa Perryja. Fleming je priznao krivnju za urotu i distribuciju ketamina sa smrtnom posljedicom, a njegova suradnja s istražiteljima donijela mu je znatno blažu kaznu od maksimalnih 25 godina koje su mu prijetile. Nakon odsluženja dvogodišnje kazne, bit će pod trogodišnjim nadzorom.

Fleming je bio ključna karika koja je Matthewa Perryja povezala s glavnom dilericom, Jasveen Sanghom, poznatom kao 'Kraljica ketamina'. Upravo je Flemingova suradnja, nakon što su ga istražitelji pronašli u kući njegove sestre nekoliko mjeseci nakon Perryjeve smrti, dovela do njezina uhićenja. Njegov odvjetnik Robert Dugdale na sudu je slikovito opisao situaciju, rekavši da je Fleming 'predao Kraljicu ketamina na srebrnom pladnju' jer istražitelji 'nisu imali pojma tko je ona prije tog dana'.

Iako je suradnja Flemingu osigurala blažu kaznu, tužiteljstvo je tvrdilo da njegovi motivi nisu bili plemeniti.

- Gospodin Fleming nije surađivao jer je imao plemenite motive ili zato što je želio pravdu za gospodina Perryja. Želio je spasiti sebe - izjavio je pomoćnik američkog tužitelja Ian Yanniello.

Sutkinja Sherilyn Peace Garnett također je primijetila da Fleming nije samostalno istupio mjesecima nakon glumčeve smrti te da su istražitelji do istih informacija mogli doći i zapljenom njegova telefona. Ipak, svi su se složili da je njegova suradnja značajno ubrzala i olakšala cijeli istražni postupak, koji je rezultirao i osudom Sanghe na 15 godina zatvora.

Tijekom izricanja presude, Fleming se obratio sudu dubokim i tmurnim glasom, izražavajući kajanje zbog svojih postupaka.

​- Ovo je uistinu noćna mora iz koje se ne mogu probuditi. Progone me pogreške koje sam napravio - rekao je.

U pismu upućenom sudu prije presude, opisao je kako se i sam borio s ovisnošću te da ga je 'preplavila tuga i sram' kad je saznao za glumčevu smrt.

- Nabavio sam ketamin za Matthewa Perryja jer sam želio novac i jer sam mislio da činim uslugu prijatelju. Nikada nisam razmišljao o najgorem mogućem ishodu - napisao je.

Tragičan kraj zvijezde 'Prijatelja'

Matthew Perry pronađen je mrtav 28. listopada 2023. u jacuzziju u svom domu u Los Angelesu. Mrtvozornik je utvrdio da je uzrok smrti bio 'akutni učinak ketamina', pri čemu je utapanje navedeno kao sekundarni faktor. Iako je Perry primao terapiju ketaminom za liječenje depresije, pronađene razine u njegovom tijelu bile su previsoke da bi potjecale iz terapijske doze.

Istraga je otkrila da je Fleming u listopadu 2023. Perryju prodao ukupno 51 bočicu ketamina. Samo četiri dana prije glumčeve smrti, isporučio je 25 bočica za 6000 dolara njegovom osobnom asistentu Kennethu Iwamasu. Upravo je Iwamasa, prema navodima tužiteljstva, davao Perryju injekcije ketamina iz te pošiljke na dan njegove smrti.

Uz Fleminga i Sanghu, u slučaju koji je doveo do Perryjeve smrti optuženi su i liječnici Salvador Plasencia i Mark Chavez, kao i asistent Kenneth Iwamasa, čije se izricanje presude još čeka. Ovim sudskim postupcima polako se zatvara krug istrage koja je otkrila mrežu ljudi koji su, svatko na svoj način, doprinijeli preranom odlasku voljenog glumca.

