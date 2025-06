'Savršena' Ana bila na dejtu s Amerikancem, njegov potez ju je šokirao: 'Stavio ga je na stol'

Ana Kolinger (23), koju su gledatelji zapamtili kao jednu od favoritkinja iz showa 'Gospodin Savršeni', podijelila je neugodno iskustvo iz Amerike koje ju je potpuno razočaralo po pitanju dejtanja u toj zemlji. Naime, Ana trenutačno boravi u SAD-u u sklopu Work and Travel programa, a nedavno je pristala izaći na spoj s muškarcem kojeg je upoznala u jednom baru. Ipak, ono što je doživjela na tom spoju ostavilo ju je u šoku.

Foto: Instagram

- Upoznala sam dečka u baru, djelovao je simpatično i drag. Pozvao me van i pristala sam. Došao me pokupiti s posla, a dok me čekao da se spremim, iz džepa je hladnokrvno izvadio pištolj i stavio ga pokraj mog pudera - ispričala je Ana svojim pratiteljima na Instagramu.

Dodala je kako je sve to napravio s potpunom ravnodušnošću, kao da se radi o bezazlenom predmetu.

- Ponašao se kao da je izvadio žvakaće iz džepa - rekla je.

Ana je priznala kako ju je taj potez iznenadio i uznemirio, ali još više ju je šokirala reakcija njezinih američkih prijatelja.

- Njima uopće nije bilo čudno to - objasnila je.

Bez obzira na opušten pristup oružju koji je ondje, očito, uobičajen, Ana je odlučna u svojoj odluci.

Foto: Instagram

- Meni to nije normalno i drugog dejta sigurno neće biti. On to nosi kao zbog svoje sigurnosti. Nije ni bogat, a nije ni poznat. Nije čak ni u bandi da bi njega netko napao - zaključila je.

Podsjetimo, Ana je u showu 'Gospodin Savršeni' stigla gotovo do finala, no Šime je na kraju ipak odabrao Vanju. Nakon showa, Ana se posvetila novim izazovima i odlučila se na američku avanturu.

- Idem na tri mjeseca, trenutno mi nije u planu ozbiljna veza. Želim prvo vidjeti gdje će me život odvesti, pa ćemo vidjeti kad se vratim - rekla je nedavno za RTL.