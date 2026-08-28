'Savršeni' Goran posljednju je ružu dao Ivi, a onda završio s njenom suparnicom Hanom

Prva sezona hrvatskog „Gospodina Savršenog“ završila je ljubavnom pričom koja je gledateljima ponudila veliki preokret. Goran Jurenec posljednju je ružu dao Ivi Runjanin, no njihova veza nije potrajala nakon izlaska iz showa. Goran je ubrzo zatim pronašao novu priliku za ljubav – s Hanom Rodić, djevojkom koju je prethodno izbacio iz natjecanja. Gotovo osam godina kasnije njihovi su životi otišli u potpuno različitim smjerovima: dok je Goranova veza s Hanom također završila, Iva se povukla iz javnosti, udala i ove godine postala majka.

Foto: RTL

Sve je počelo 2018. kada je Goran postao prvi hrvatski 'Gospodin Savršeni'. Među posljednjim kandidatkinjama našle su se Iva Runjanin, Hana Rodić i Aleksandra Grdić. Iva se od početka izdvojila kao jedna od njegovih favoritkinja, a njihov odnos kulminirao je na spoju na Obonjanu. Upravo je taj susret, kako je Goran kasnije objasnio, imao velik utjecaj na njegovu konačnu odluku.

- Ti si ta - rekao joj je Goran prije nego što joj je dao posljednju ružu. Iako su gledatelji očekivali da će se ljubavna priča nastaviti i izvan televizijskih kamera, bajka nije dugo potrajala. Goran i Iva pokušali su nastaviti odnos izvan showa, ali vrlo brzo shvatili da između njih ipak nema dovoljno onoga što je potrebno za pravu vezu. Goran je kasnije rekao da mu je s Ivom nedostajala upravo 'strast'.

- Imali smo taj neki osjećaj kao da smo godinama skupa - objasnio je Goran, dodajući kako mu je nedostajala početna kemija i strast. Iva je pak njihov prekid opisala rečenicom: Shvatila sam da bajke imaju rok trajanja.

Nakon što je njegova priča s Ivom završila, Goran je ponovno stupio u kontakt s Hanom Rodić koja je tijekom showa bila jedna od najzapaženijih kandidatkinja, a Goran ju je izbacio prije samog finala. No izvan studija stvari su se promijenile. Počeli su se viđati i upoznavati u potpuno drugačijem okruženju, bez kamera i ostalih djevojaka.

Foto: Instagram

- Sviđa mi se, jako nam je lijepo kada se vidimo i super se slažemo - rekao je tada Goran. Hana je priznala da je i nju iznenadilo kada joj se Goran javio preko Instagrama. Tako je nastao jedan od najvećih preokreta prve sezone 'Gospodina Savršenog': muškarac koji je posljednju ružu dao Ivi na kraju je završio upravo s njezinom suparnicom.

Veza Gorana i Hane nije ostala samo na kratkotrajnoj romansi nakon showa. Nastavili su svoju vezu javno, dijelili zajedničke trenutke s pratiteljima, a kasnije su se pojavili i u reality showu 'Superpar'. Time su dodatno učvrstili status jednog od najpoznatijih reality parova tog razdoblja, no nakon više prekida i mirenja, konačno su se razišli u srpnju 2025., nakon gotovo sedam godina veze,

Iva se pak postupno povukla iz javnosti. Godinama kasnije priznala je da s Goranom više nema kontakt te da joj je smetao način na koji je njihov prekid bio predstavljen javnosti. Ljubav je pronašla izvan svijeta realityja, a svog je supruga Matu upoznala kroz posao. Kako je sama ispričala, njihov je odnos dugo bio prijateljski i poslovni prije nego što je prerastao u ljubav. Upravo joj je takav početak, kaže, pomogao izgraditi stabilan odnos.

U svibnju 2026. Iva je otkrila da se udala za dugogodišnjeg partnera. Fotografijama sa svadbe pokazala je dijelove intimnog slavlja, a javnost je tako prvi put nakon dugo vremena dobila pogled u njezin privatni život. Samo nekoliko tjedana kasnije objavila je da je trudna, a prije par dana rodila je djevojčicu.

Foto: Privatni album

- Danas sam puno mirnija, zrelija i više fokusirana na privatni i poslovni život nego tada - rekla je Iva jednom prigodom, prisjećajući se razdoblja nakon 'Gospodina Savršenog'. Dodala je da danas posebno cijeni mir, stabilnost i ljude kojima vjeruje.