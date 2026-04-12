Savršeni Karlo i Kaja za 24sata: 'Zaljubili smo se, živimo skupa'

Jesmo, sretni smo skupa, volimo se, uživamo i gradimo sve zajedno. Puno je ljepše i opuštenije nego pred kamerama, smije se Karlo Godec (26) jedan od Gospodina Savršenih i rukometaš, koji je u finalu pete sezone showa RTL-ova showa posljednju ružu dao Kaji Casar (27).

U finalu je birao između nje i Helene, koje su s njim došle do samoga kraja. Njihov posljednji spoj prošao je opušteno, bez prevelikog pritiska. Nakon što su napokon dobili cijeli dan i noć samo za sebe, vrijeme su proveli kupajući se i razgovarajući o svemu što ih čeka nakon showa. Kaja mu je tijekom dana priznala da je još od njihova prvog spoja osjećala kako među njima postoji potencijal te da razmišlja kako bi njihov odnos mogao izgledati nakon showa.

Foto: Privatni album

Iako je s Kajom sve djelovalo prirodno i spontano, nije skrivao da mu odluka neće biti laka jer zna da će jedna od njih biti povrijeđena. Kad su pred njega stale Kaja i Helena, izbor je ipak bio jasan. Kaji je priznao koliko mu znači njihov odnos te joj uručio posljednju ružu. U vezi su još od posljednje ceremonije ruža, a njihov odnos nastavio se i nakon showa. Jedva su čekali kraj emitiranja kako bi napokon mogli normalno funkcionirati kao par, bez skrivanja od javnosti.

Karlovi roditelji bili skeptični

Na početku je, priznaje, bilo i malo skepse u njegovoj okolini, ali to se brzo promijenilo.

- Kad sam rekao da sam stvarno našao nekoga u showu, bili su skeptični. Ali kad su je upoznali i nakon nekoliko druženja, stvarno su je zavoljeli i sretni su što smo ostali skupa - prisjeća se.

Foto: Privatni album

Dodaje i kako se njihov odnos nakon showa zapravo nije promijenio.

- Mi ni u showu nismo imali maske, namještanja i pretvaranja nego je sve bilo normalno i prirodno. Tako je i danas, predivno i prezabavno. Zasad me Kaja u ovih skoro šest mjeseci nakon showa iznenađuje samo pozitivno. Ta njezina smirenost u pravim trenucima dolazi savršeno u našoj vezi. Mogu reći samo pozitivne stvari o njoj i stvarno obožavam biti u njenoj blizini - kaže Karlo.

Ni oni se u vezi ne moraju posebno truditi, sve ide prirodno:

- Baš jedan po meni zdrav odnos kakav nikad još nisam imao. Jedva čekam i ja da vidim kako će se to još nastaviti i što sve slijedi.

O budućnosti zasad ne razmišlja previše.

- Ma nema nikakvih planova još niti želim razmišljati o tome. Kada dođe samo od sebe nešto, to ćemo i napraviti, ali sad trenutno samo uživamo što možemo biti skupa bez skrivanja - zaključio je Karlo.

Foto: RTL

Slično razmišlja i Kaja, koja je nakon showa s Karlom počela zajednički život u Zagrebu.

- U biti smo se odmah nakon showa uselili zajedno jer nekako nismo mogli biti jedno bez drugog, i tako je i danas, pola godine nakon snimanja showa - otkriva.

Prije toga Sloveniju je zamijenila životom na sunčanom Tenerifeu, gdje je pronašla i svoju najveću strast - surfanje. Iako se odmalena bavila raznim sportovima, od karatea do nogometa, tek je na valovima Atlantika pronašla ono što je u potpunosti ispunjava, pa joj je od početka bilo važno da i partner dijeli takav način života.

'Oboje smo spontani'

- Kako sam i sama dosta u sportu, važno mi je da mi je i partner takav, i Karlo je to sigurno ispunio. Istina, nismo imali puno prilika za neke aktivnosti jer nismo smjeli biti u javnosti, ali kad god smo mogli, iskoristili smo. Igrali smo tenis na Tenerifeu, surfali, išli i u teretanu, tako da da, definitivno je to ispunio - ističe.

Foto: RTL

Upravo tamo naučila je biti spontana, a to se danas vidi i u njezinu odnosu s Karlom.

- Iskreno, mislim da se već i u showu vidjelo da smo dosta slični i tako je i u stvarnosti. Tako da zasad nismo morali raditi neke velike kompromise, ali o svemu se ionako uvijek dogovorimo i popričamo zajedno. Oboje smo spontani, pa dosta odluka dođe i skroz spontano - kaže.

Uz takav način života, važne su joj iskrenost i otvorena komunikacija, a Karlo ju po tom pitanju zasad nije razočarao. 'Vjerujem da će tako i ostati', dodaje.

Postoje i stvari koje ju brzo odbiju, a na prvom je mjestu egocentričnost. Ne voli muškarce koji razgovor svode samo na sebe i ne pokazuju interes za drugu osobu, a kod Karla, kaže, takvih situacija nije bilo. Odnos im zasad funkcionira bez većih prepreka.

⁠- Pa zasad moram priznati da nismo imali nekih izazova, stvarno se dobro slažemo, volimo se i nekako imam osjećaj da će tako i ostati - kaže te dodaje kako joj je u odnosu pomoglo to što od početka nije imala potrebu glumiti ili se prilagođavati.

- Sigurno da mi je pomoglo. Mislim da ti pretvaranje u svakom slučaju dugoročno ne donosi ništa dobro - zaključila je Kaja.