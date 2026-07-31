Savršeni Petar i Anastasia opet su zaljubljeni! U romantičnoj šetnji iznenadio ju buketom

Čini se kako su Anastasija Kaleb i Petar Rašić, prošlogodišnji "Gospodin Savršeni", ponovno zaljubljeni. Donedavno se pisalo o njihovu prekidu, a Zadranka ga je i potvrdila, no ponovno im, sudeći prema posljednjim objavama para, cvatu ruže.

Foto: Instagram

Čak i doslovno, s obzirom na to da je Petar stigao u Anastasijin grad i iznenadio je buketom. Svemu tome prethodio je buran mjesec u kojemu su se svađali i mirili. Zajedno su završili u prošloj sezoni reality showa, nakon čega su nastavili vezu. No u prvoj polovici srpnja pojavile su se glasine kako je ljubavi došao kraj.

Foto: Instagram

Oni su tad maknuli s društvenih mreža zajedničke fotografije, a javnost koja je pratila njihovu ljubavnu priču na malim ekranima danima je čekala da se netko od njih oglasi. Tad je to učinila Anastasia.

Foto: Instagram

- Iz poštovanja prema našem odnosu, neću iznositi detalje našega prekida. Mogu samo reći da je odluka bila moja nakon što je narušeno ono što smatram temeljem svake veze. Petru želim sve najbolje - rekla je za Net.hr sredinom mjeseca.

No prošla su dva tjedna i bura se stišala. Anastasia je na svojem Instagram profilu objavila kratki video njih dvoje u zagrljaju, a uslijedio je i poljubac. Na idućoj Instagram priči objavila je Petrovu fotografiju na koju je napisala "Moja ljubav". I Petar je na svojem Instagram profilu objavio fotku Anastasije s leđa. Bilo je jasno da je riječ o njoj jer je na sebi imala istu odjeću kao na videu u kojemu se ljube.

Foto: instagram

Osim toga, o kraju njihove veze pisalo se i na Redditu. Neki su korisnici tvrdili kako par već neko vrijeme nije u vezi, već da je sve "inscenirano". Objasnili su u komentarima kako se Anastasia i Petar povremeno nalaze u Zagrebu kako bi se zajedno fotografirali za društvene mreže. Petar je u velikom finalu sezone showa posljednju ružu dao upravo Anastasiji. Do te odluke došao je nakon posljednjeg spoja, tijekom kojega su napokon imali više vremena nasamo i otvoreno razgovarali o svemu što se događalo prethodnih dana. Prije ovih napisa par je potvrdio da su imali nesigurnosti jer je njihova veza počela pred kamerama.

- Bilo je tenzija, naravno, kao u svakoj vezi, samo što naša nije počela u normalnim okolnostima. Možda se baš zbog toga dosta učvrstio nas odnos i to nam je pomoglo da budemo još sigurniji. Više i ne gledamo to što je bilo, nego što je pred nama - rekao je u travnju Petar.