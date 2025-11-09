'Savršeni' Šime Elez komentirao je svoj odnos s Majom Šuput

Obavijesti

Prije nekoliko mjeseci snimili su zajedno spot za jednu njezinu pjesmu, a od tada se čini kao da su Maja Šuput i Šime Elez nerazdvojni. Šime je sada otkrio kako mu se sviđa što je Maja jako opuštena

Mladi Splićanin Šime Elez proslavio se u 4. sezoni showa 'Gospodin Savršeni', a od ljeta ga se često može vidjeti u društvu popularne pjevačice Maje Šuput. Zajedno su snimili spot prije nekoliko mjeseci, a od tada su, kako se čini - nerazdvojni. 'Ulovljeni' su na jahti, ljeto su provodili na raznim lokacijama u Dalmaciji, skupa su slavili rođendane... 

Nedavno je Šime otvorio i obrt. Za Net.hr ispričao je kako je to napravio da pojednostavi svoje poslovanje. 

- Klijenata je bilo prije obrta i sad su tu, samo nema više posrednika - pojasnio je Šime koji zadnjih par mjeseci živi prilično ubrzanim tempom. 

- Najviše vremena u danu mi oduzima transport zato što sam zbog posla dvaput, triput tjedno na relaciji Split-Zagreb - dodao je. Kada ne radi, ističe, pokušava svaki slobodan trenutak provesti za odmor i druženje s bliskim ljudima. A komentirao je i svoj odnos Majom. 

- Moj odnos s Majom je jako zdrav i slažemo se. Da se ne slažemo, ne bi nas ljudi toliko povezivali zajedno i ne bismo konstantno bili tu gdje jesmo. Sviđa mi se što je jako opuštena. Profesionalna je kada treba biti, ali je jako 'easygoing' i karakterno je jako super - rekao je. 

Kada je riječ o ljubavi, Šime je objasnio što želi, ali i što ne želi. 

- Nikako ne bih mogao biti s dosadnom curom. Moj je tip netko tko nije zajedljiv, pokvaren ili zločest. Na kraju krajeva, svi tražimo isto, karakterno kvalitetnu osobu - rekao je. 

