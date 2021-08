Poznata glumica Scarlett Johansson (36) rodila je sina, potvrdio je njen suprug komičar Colin Jost (39).

To je njihovo prvo zajedničko dijete, a Johansson je skrivala trudnoću od javnosti.

- Ok, ok, dobili smo bebu. Zove se Cosmo. Jako ga volimo - napisao je Jost u objavi na Instagramu i dodao kako bi cijenili privatnost.

On je Scarlettino drugo dijete, uz 6-godišnju kćer Rose, koju dijeli s bivšim suprugom novinarom Romainom Dauriacom (39), dok je Jostu sin prvo dijete.

Izvor za Page Six početkom srpnja rekao je kako je Scarlett trudna, a mnoge je u to uvjerilo to što glumica nije uživo promovirala svoj novi film 'Crna udovica' u kojem glumi glavnu ulogu. Johansson je sve intervjue uoči filma održavala putem Zooma i videa, ali na način da je snimana od ramena gore.

Jost i Johansson jednako tako bili su skrivali i svoje vjenčanje, koje se održalo u listopadu prošle godine. Bili su u zaručeni godinu dana prije nego su rekli sudbonosno da, a u vezi su od 2017. godine.

Unatoč tome što je 'Crna udovica' veliki uspjeh za Marvel i Disney, glumica je nedavno podigla tužbu protiv Disneya, tvrdeći da su prekršili sklopljeni ugovor. Johansson tvrdi da joj je ugovor s Disneyjevim Marvel Entertainmentom garantirao ekskluzivno prikazivanje filma u kinima, a da joj je ovakva odluka da se u isto vrijeme krene emitirati i na Disney+ platformi financijski naštetila.