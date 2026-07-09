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FESTIVAL NA POLUOTOKU

Sea Sound, festival koji slavi "sound system" kulturu, uskoro na Martinskoj kod Šibenika

Piše HINA,
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Sea Sound, festival koji slavi "sound system" kulturu, uskoro na Martinskoj kod Šibenika
Foto: Instagram
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Ovo je treće izdanje Sea Sound festivala, nasljednika Seasplasha, najdugovječnijeg domaćeg festivala posvećenog ‘bass’ glazbi, i sound system kulturi, s tradicijom dugom gotovo četvrt stoljeća.

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Sea Sound festival, događaj koji slavi sound system kulturu, održat će se na poluotoku Martinska nasuprot Šibenika od 16. do 19. srpnja. U četiri dana na dva sound systema više od 30 izvođača doprinijet će atmosferi zajedništva svojim izvedbama i selekcijama, najavio je organizator. Ovo je treće izdanje Sea Sound festivala, koji je direktan nasljednik Seasplasha, najdugovječnijeg domaćeg festivala posvećenog ‘bass’ glazbi, i sound system kulturi, s tradicijom dugom gotovo četvrt stoljeća.

Posebnost Sea Sounda od njegova pokretanja jest da se u potpunosti održava na ‘sound systemima’, tj. ozvučenjima ručne izrade, a osim same glazbe i izvođačkog programa. Live Sound pozornica ozvučena je Seasplash Sound Systemom, dok će se zvuk na Bass Sound pozornici čuti iz Nettle Sound Systema. Uz ostale, nastupaju Hornsman Coyote, Joke and Chaka, Wicked and Bonny's Echo Syndicate, Tor.ma In Dub, Anja G. and Dr. Obi, Mulholland, Beetantone, RH Space Orkestra i drugi. 

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