Sebastian iz Večere za 5 otkrio za 24sata: Fan sam 'spajsica', a Victoria i Mel C su me oduševile

Sebastian Valenčić (40) iz Rijeke, profesor talijanskog jezika, maser i pobjednik emisije Večera za 5, gledateljima je u showu otkrio da ima jednu pomalo neobičnu strast – veliki je obožavatelj britanske pop grupe Spice Girls i ima kolekciju predmeta posvećenih toj legendarnoj grupi. Ljubav prema “Spajsicama” krenula je od djetinjstva, a tijekom godina skupila se prava kolekcija raznih predmeta.

Foto: rtl

Sebastian se u kulinarski show prijavio, kaže, iz znatiželje i želje za novim iskustvom. Iako je na kraju pobijedio, tvrdi da takav rasplet uopće nije očekivao.

- ‎Javio sam se da probam i to iskustvo. Bilo je top – od ljudi koji rade na showu do kandidata. Stvarno ne mogu ništa prigovoriti. Snimanja znaju biti malo naporna jer dugo traju, a na televiziji se vidi samo mali dio onoga što se događa iza kamera. Posljednji dan večere bili smo čak i ‘off limits’. Pobjedu definitivno nisam očekivao, mislio sam da će Lučano pobijediti - rekao je.

Foto: rtl

U svakodnevnom životu najviše kuha za društvo, dok za sebe priprema jednostavnija jela.

- ‎Najviše i kuham za društvo. Za sebe mogu složiti i nešto sasvim jednostavno, nešto na brzinu. Nemam neke velike zahtjeve – jedem slične stvari svaki dan: meso, ribu, neku paštu, krumpir ili rižu sa škampima - priča Sebastian.

Kad je riječ o jelima koja mu najbolje uspijevaju, ističe jedno klasično talijansko jelo koje je naučio pripremati tijekom boravka u Italiji.

Foto: RTL

- ‎Mislim da mi najbolje ispada ragu bolognese. Kako sam živio u Bologni, tamo sam naučio kako se on pravilno radi. Svi tamo imaju svoj originalni recept, iako ima i onih koji dodaju još nešto. Ja se ipak držim klasičnog, originalnog recepta. Najgore mi vjerojatno ispadaju kolači jer ih jednostavno nisam navikao raditi - govori.

Sebastian je zapravo profesor talijanskog jezika, no život ga je odveo i u drugim smjerovima.

- ‎Talijanistiku sam upisao nakon srednje škole jer mi je talijanski bio najdraži predmet. U školi sam volio čitati na talijanskom i njihovu književnost pa sam odlučio studirati u Trstu, a kasnije sam se dodatno specijalizirao u Bologni. Nakon toga sam radio po Italiji, pa sam se vratio u Hrvatsku i imao kafić devet godina. Kasnije mi se pružila prilika da završim prekvalifikaciju pa sam odlučio postati maser jer mi se ta profesija jako svidjela - otkrio je Riječanin.

Foto: Privatni album

Ljubav prema Spice Girls počela je još krajem devedesetih, kada je svijet zahvatila prava “Spice Mania”.

- ‎Ne bih rekao da je to bila baš opsesija. Krajem devedesetih bila je prava Spice Mania po cijelom svijetu pa smo sestra i ja jednostavno upali u to. Počeli smo skupljati časopise, CD-e i razne stvari, a cijela je obitelj zapravo morala slušati Spajsice - smije se.

Zajedno sa sestrom pratio je grupu od samih početaka.

- ‎Ona je sve to prošla sa mnom dok smo bili klinci. Mama nas je 1998. vodila na koncert u Beč, samo nekoliko tjedana prije nego što je Geri napustila grupu. Nisam bio na koncertima 2007. kada su se ponovno okupile, ali sam zato 2019. bio na dva koncerta, u Londonu i Manchesteru, s prijateljima iz Italije - kaže Sebastian.

Foto: Privatni album

Od svih njihovih pjesama najviše izdvaja jednu emotivnu baladu.

- ‎Mislim da je najbolja ‘Viva Forever’, a za plesanje definitivno ‘Wannabe’ - rekao je odlučno.

On i sestra sakupili su velik broj predmeta vezanih uz grupu, a većinu stvari kupovali su u Italiji. U kolekciji ima svega – od CD-ova i VHS kaseta do lutaka i raznih suvenira iz devedesetih.

Foto: Privatni album

- ‎U kolekciji ima svašta – puzzle, kantice od Chupa Chupsa kad su prodavale lizalice, Pepsi, parfem, knjige i VHS kazete jer tada još nije bilo DVD-a. Imam i lutke, Lego Spajsice, puno školskog pribora, pa čak i cipele. Sve sam to sačuvao u kutijama pa s vremenom dobiva na vrijednosti i realno bi se danas moglo prodati za deset puta veću cijenu nego nekad. Najviše imam CD-ova – oko 70 ili 80 albuma i singlova Spice Girls, ali i njihovih solo izdanja - priča Sebastian.

Ako bi se grupa ponovno okupila, kaže da bi bez razmišljanja otišao na koncert.

- ‎Definitivno bih išao, ako ništa drugo da se zezamo s prijateljima jer to uvijek bude show. Fanovi se znaju i šaliti kako smo jedine ‘budale’ koje prate grupu koja godinama ne izbacuje ništa novo – ni koncerte ni novu glazbu. Za razliku od nekih drugih grupa iz devedesetih koje se danas ponovno okupljaju i nastupaju.

Foto: Privatni album

Posebno iskustvo bilo mu je upoznati jednu od članica grupe, Victoria Beckham.

- ‎Bio sam jedan vikend u Londonu kod prijatelja koji su me pozvali u posjet. Sasvim slučajno sam na društvenim mrežama vidio da će biti ‘meet & greet’ povodom desete obljetnice njezinog dućana. Rekao sam sam sebi – zašto ne, kad sam već ovdje. Tamo sam slučajno sreo i nekoliko ljudi koje sam poznavao iz Italije. Stali smo u red i čekali da upoznamo Victoriju - govori.

Susret je trajao kratko, ali ga se i danas rado sjeća.

- ‎Bilo nas je četrdesetak pa je susret bio kratak, trajao je svega nekoliko minuta. Rekao sam joj da lijepo izgleda, a ona je meni rekla isto i dodala da sam dobro odjeven. Fotografirali smo se, potpisala mi je majicu i pitala me za ime. Simpatična je, ima bujnu kosu i jako je sitna i mršava, čak sitnija nego što izgleda na televiziji - otkrio je Riječanin.

Foto: Privatni album

Iako je mnogi smatraju ozbiljnom, Sebastian kaže da je njegov dojam drugačiji.

- ‎Na fotografijama stvarno djeluje poprilično ozbiljno, ali po intervjuima se vidi da ima dobar smisao za humor. I u seriji na Netflixu o Beckhamovima vidi se ta druga strana. Svatko ima dobre i loše dane, ali meni se čini kao pozitivna osoba.

No, to nije bio jedini susret sa Spajsicama tog vikenda.

- Baby Spice, odnosno Emmu Bunton sam upoznao isti vikend kad sam bio kod Victorije Beckham u dućanu. Znao sam da radi na Heart Radio. Taman sam je čekao i sreo par prijatelja koji su ju također čekali, igra slučajnosti. Onda je svatko držao jedan izlaz da ju uhvatimo. A taman smo ju uhvatili kad je bila na telefonu s Geri i dogovarale su Tour 2019. godine. Fotkali smo se, bila je nasmijana, ali nismo puno komunicirali. Čini mi se da je bila u nekoj gužvi - otkriva Sebastian.

Foto: Privatni album

Kad bi mogao večerati s nekom od članica grupe, to bi bila Mel C.

- Nju sam upoznao kada je bila predgrupa Zuccheru u pulskoj Areni. Čekao sam je ispred pa smo se slikali i dosta razgovarali. Totalno je prizemljena osoba. Sportski je tip, dosta slična meni, pa bismo sigurno jeli nešto zdravo.

Svoju kolekciju danas drži kod kuće, a kaže kako postoje fanovi koji imaju i mnogo veće zbirke.

- ‎Znam da postoje ljudi koji imaju njihove originalne predmete – torbice, majice, hlače, cipele, one njihove poznate cipele s ogromnim đonom – pa čak i puno veće kolekcije CD-ova. Neki imaju po tri ili četiri tisuće predmeta. Moja je meni sasvim ok, taman da popunim prostor. Možda bih volio imati markice koje je Royal Mail izdao posvećene Spajsicama, ali znam da su bile dosta skupe.

Foto: Privatni album

U posljednje vrijeme puno se pisalo i o odnosima u obitelji Beckham, pa smo ga pitali što misli o gorućoj temi, odnosno odnosu Victorije i Davida sa sinom Brooklynom i snahom Nicolom.

- ‎Mislim da djeca bogatih ljudi često znaju biti malo previše razmažena. Roditelji su im stvarno omogućili sve, a nitko od njih se još nije dokazao kao pjevač, menadžer ili nogometaš. Čini mi se da se čovjek samo zaljubio. Mlad je pa će se, kad ga to prođe, vjerojatno vratiti mamici - smije se.

Priznaje da je cijelu priču pratio više kroz zabavne objave na društvenim mrežama.

- ‎Nisam to pratio baš detaljno, ali sam vidio što se pisalo po internetu i Instagramu. Iskreno, bilo mi je dosta zabavno jer smo prijateljica Magdalena i ja slali jedno drugome reelse na tu temu i natjecali se tko će pronaći veću glupost o Victoriji Beckham kako pleše na sinovom vjenčanju - kaže kroz smijeh.

Foto: RTL

Sebastian kaže da mu je obitelj jako važna, a posebno su mu simpatične reakcije nećaka koji su ga gledali na televiziji.

- ‎Svi smo zajedno gledali epizodu kad sam kuhao i naravno navijali. Djeci je bilo čudno vidjeti me na televiziji pa su u vrtiću i školi pričali kako im je Zio na televiziji. Drago mi je i što su mi svi prijatelji i poznanici rekli da sam isti i uživo i na televiziji – da sam sto posto ja. A ja sam im rekao: pa kakav bih bio, nema baš puno glumatanja u takvim emisijama - kaže.

Iako je veliki fan Spice Girls, priznaje da ih danas više ne sluša toliko često.

- ‎Iskreno, jako ih rijetko slušam. Ostalo je to više kao neka uspomena. Eventualno na nekom trash partyju kad puštamo sve te domaće i strane hitove iz osamdesetih i devedesetih. Inače danas slušam ipak nešto suvremenije.