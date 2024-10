Sedmogodišnji Marko zasvirao je šargiju i prošao dalje: 'Ovdje nema nota, svira se po sluhu...'

Novu, treću audicijsku epizodu 'Supertalenta' otvorio je dvojac iz Afrike pod nazivom Les Sencirk, a oboje trenutačno rade u Francuskoj. Svojim su cirkusnim vratolomijama izazvali vrtoglavicu svima u studiju. Srećom, momci su profesionalci koji su toliko dobro uvježbali akrobacije da nije bilo mjesta za strah, iako su u pitanju bile opasne visine i rizične potpore.

Foto: NOVA TV

Čak su sami izradili i rekvizit koji su prilagodili svojim potrebama.

- Joj, joj, joj - govorio je Martina dok je gledala nastup.

Žiri je prepoznao uložen trud te njihovu hrabrost nagradio s 4 'da', odnosno prolaskom u idući krug natjecanja.

Čovjek magnet privukao je pažnju gledatelja svojim nadnaravnim talentom – za prsa, leđa i dijelove glave Muhibije Buljubašića metalni se predmeti lijepe poput magneta, a kako bi provjerila istinitost ovog fenomena, Maja se sama morala uvjeriti.

Foto: NOVA TV

Uspjela je bez ikakvih problema za njegovo tijelo zalijepiti žlice i mobitele.

Foto: NOVA TV

Unatoč tome što su članovi žirija u početku bili skeptični, Muhibija ih je uspio oduševiti i svojim je nesvakidašnjim talentom izborio jednoglasni prolaz dalje:

- Ja bih vas pustila i da je ovaj nastup bio totalni debakl, ali ovaj nastup je bio top - izjavila je Maja tijekom glasovanja.

Nakon čovjeka magneta pozornicu je zauzeo 'šaptač biciklima' Juan Pablo, koji je po dolasku prepričao svoj prvi susret s Fabijanom.

Foto: NOVA TV

Bilo je to na jednom zagrebačkom semaforu gdje se Juan spremao vozačima pokazati trikove na biciklu, u čemu je nažalost bio spriječen, no došlo je vrijeme da to nadoknadi.

Nakon kratkog one-man showa, u svoj je nastup uključio voditelje i žiri koje je na biciklu uspio preskočiti iz zaleta i istovremeno napraviti salto u zraku.

Foto: NOVA TV

Popraćen ovacijama, Juanov nastup je malo koga ostavio ravnodušnim.

Među komentarima žirija našla su se pitanja poput: 'Jesi li ti normalan?' i 'Kako je ovo moguće?', no ono što nije bilo upitno je zeleno svjetlo na semaforu za njegov prolazak dalje.

Ponosni predstavnik Italije Nicola Matarazzo pokazao je svoje umijeće baratanja tijestom za pizzu koje je, za potrebe akrobatskog showa i iz poštovanja prema hrani, napravljeno od silikona.

Foto: NOVA TV

S puno je uspjeha prezentirao boje svoje zemlje i svojom spretnošću očarao žiri:

- Ovo je bilo jako lijepo i interesantno. Impresivno je koliko si fleksibilan i što sve možeš izvesti sa silikonom i tijestom - zadovoljno je rekao Davor.

Foto: NOVA TV

On je zajedno s ostatkom žirija Nicoli osigurao mogućnost barem još jednog povratka u Hrvatsku.

Nakon pizza showa, na pozornicu je ušetao sedmogodišnji veseljak Marko Ivandić sa šargijom koju svira od svoje druge godine.

Foto: NOVA TV

Da stvar bude bolja, šargija nema note, pa sve što svira, svira po sluhu, iako kaže da nitko u njegovoj obitelji nije muzikalan. Ponosno je pokazao kako zna napraviti i stoj na rukama.

Marko je rekao da mu je šargiju kupio kum koji je profesionalac, na što mu je Fabijan rekao:

- Ma i ti si profesionalac.

Foto: NOVA TV

Žiriju nije trebalo dugo da se oduševi, a osim sviranjem, Marko ih je osvojio svojom osobnošću:

- Toliko je sladak! - komentirala je Maja, a žiri je Marka nagradio prolaskom u idući krug.