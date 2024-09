Sedmu sezonu 'MasterChefa' otvaraju ambiciozni kandidati i ljubavni par iz Istre...

Samo jedan dan dijeli nas od početka nove sezone MasterChefa, a već prva epizoda koja počinje u nedjelju u 21.15 kandidatima će donijeti veliko iznenađenje jer će ih u najpoznatijoj televizijskoj kuhinji uz Stjepana Vukadina dočekati dva nova člana žirija – Goran Kočiš i Mario Mihelj.

„Naša je zadaća da od vas napravimo chefove koji će jednog dana zamijeniti naša mjesta“, poručit će Mario kandidatima MasterChefa, dok će Goran dodati da njihov put neće biti lagan te savjetovati im da budu ustrajni, fokusirani, 'nabrijani' i, najvažnije, da vjeruju u sebe. „To je recept koji će vas dovesti do pregače“, poručit će Goran.

Foto: Luka Dubroja

Kandidati će već na audiciji pokazati svoje ambicije i natjecateljski duh koji će im biti potreban da izdrže sve zahtjevne kulinarske izazove koji su pred njima. „Pehar izgleda prekrasno, a izgledat će još ljepše na mojoj polici“, izjavit će natjecateljica Zara Bajlo, dok ni mladi Tin Rubinić neće kriti svoj entuzijazam: „Ova sezona će biti paklena.“

Iznenađenja nema samo za kandidate nego i za žiri jer će u prvoj audicijskoj emisiji prvi put dvoje kandidata istovremeno pred njima pripremati dva različita jela na istoj radnoj jedinici. Ljubavni par Ivana Božac i Moris Vareško iz Istre zasukat će rukave te pokazati kako se snalaze u kuhinji. Ivana će ispričati i životnu priču o svom putu samohrane majke koja je u toj ulozi proživjela teške trenutke. „Jedno jutro nisam svom djetetu imala što dati za jesti. Ali to se dogodilo samo jednom. Obećala sam si da se to neće više nikada dogoditi. To nisu lijepi trenuci. Odlučila sam da ću raditi dok ne padnem u nesvijest, a većinom je tako i bilo. Danas je moj život drugačiji. Dijete mi je na fakultetu, imam posao koji obožavam, napokon imam vrijeme za hobije i u moj je život ušao muškarac kojeg sam čekala cijeli život“, reći će Ivana i otkriti da je to Moris. „Ivana je moje sve. Još nisam bio u situaciji da nekoga toliko volim i da mi je svaki trenutak koji provedem s njom savršen“, kazat će Moris.

Foto: Luka Dubroja

U prvoj epizodi gledatelji će upoznati i Josipa Petrovića iz Kaštel Sućurca koji je nedavno postao otac. Ovaj kandidat uhvatit će se u koštac s izazovnom izradom stakea, dok će kandidat Marko Ettinger sa sobom na audiciju ponijeti bakinu fotografiju u okviru jer je njezina ideja bila da se prijavi u MasterChef. Sanela Polovi

Vujković iz Garešnice pregaču će pokušati zaraditi pripremom odrezaka baruna Trenka i pireom od mrkve i celera, tradicionalnog slavonskog jela koje obožava jesti njezin sin.

U užarenoj MasterChef kuhinji svoje će kulinarsko umijeće pokazati i drugi ambiciozni natjecatelji, a tko su oni i kako će se predstaviti, ne propustite pogledati u nedjelju, 15. rujna u 21:15 na Novoj TV!