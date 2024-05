Šef Wiwibloggsa o Eurosongu: 'Ove godine imamo nekoliko favorita, prvi je Baby Lasagna'

Natjecanje za pjesmu Eurovizije, glazbeni festival koji gleda oko 200 milijuna ljudi, otvara se u nedjelju u švedskom gradu Malmou predstavljanjem natjecatelja na "tirkiznom tepihu", pri čemu ih nekoliko ima izglede za pobjedu, a trenutno je glavni favorit hrvatski predstavnik Baby Lasagna, piše Reuters.

Kladionice kao favorite imaju Hrvatsku, Švicarsku i Ukrajinu, a podaci o slušanosti na platformi Spotify upućuju na to da dobre izglede imaju i Nizozemska, Italija i domaćin natjecanja Švedska.

🇭🇷 Croatia | Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim | Foto: Sarah Louise Bennett

'Dosadno je kad imate jednog favorita'

- Ova godina je toliko uzbudljiva jer ima četiri ili pet zemalja koje imaju stvarno dobre šanse za pobjedu - rekao je William Lee Adams, urednik Wiwibloggsa, internetske stranice za obožavatelje Eurovizije, za Reuters.

- Eurovizija je tako dosadna kada imate jednog jasnog favorita mjesecima unaprijed - no ove godine je drukčije, dodao je Adams.

Second Rehearsal: 🇮🇸 Iceland / Hera Björk - Scared of Heights | Foto: ALMA BENGTSSON; Alma Bengtsson

Stanje na kladionicama

Hrvatski natjecatelj, 28-godišnji Baby Lasagna (pravim imenom Marko Purišić) ovog je tjedna prestigao Švicarsku i postao favorit kladionica sa svojom pjesmom "Rim Tim Tagi Dim", koja govori o mladom Hrvatu koji napušta dom u nadi da će postati "gradski dečko" s boljim prilikama.

🇭🇷 Croatia | Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim | Foto: Sarah Louise Bennett

Glazbeno natjecanje, koje se održava od 1956., postupno je postajalo sve uključivije, a osobito spram LGBTQ+ zajednice. To je i motiv 24-godišnjeg švicarskog repera i pjevača Nema, koji će izvesti pjesmu "The Code", koja kombinira žanrove drum and bassa, opere, rapa i rocka, a pjeva o vlastitom putovanju prema otkrivanju sebe kao nebinarne osobe.

Ukrajinu, koja je pobijedila na natjecanju prije dvije godine, nekoliko mjeseci nakon što ju je napala Rusija, ove godine predstavljaju 28-godišnja alyona alyona i 32-godišnja Jerry Heil s pjesmom "Teresa & Maria", pop skladbom s primjesama folka te snažnim plesnim ritmom i brzim rapom. Zemlja pobjednica u pravilu organizira sljedeće natjecanje, no prošlogodišnje je održano u Velikoj Britaniji zbog rata u Ukrajini.

Idući umjetnik s izgledima za pobjedu je 26-godišnji Joost Klein iz Nizozemske sa svojom pjesmom "Europapa" koja miješa pop elemente s električkim stilom zvanim happy hardcore. Klein, koji je izgubio oba roditelja kao dijete, kaže da pjesma govori o siročetu koje putuje Europom i pokušava pronaći samo sebe, a otac ga je naučio da vjeruje u Europu bez granica.

Šanse ima i talijanska predstavnica, 23-godišnja Angelina Mango sa svojom pjesmom "La Noia", što u prijevodu znači "dosada". Švedska bi također mogla ponovno pobijediti, a nju predstavljaju norveška braća blizanci Marcus i Martinus Gunnarsen s pjesmom "Unforgettable".

Foto: promo

Izrael, koji je dosad pobijedio četiri puta, predstavlja 20-godišnja Eden Golan, koju kladionice također svrstavaju u prvih 10 favorita. Njena pjesma "Hurricane" je treća koju je Izrael predložio nakon što je Europska radiodifuzijska unija odbila dvije pjesme zbog tekstova koje je smatrala političkim.