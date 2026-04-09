Šefovi zabave opet imaju novi hit: Grupa Boss novim singlom poručuje "Ma nemoj me..."

Za splitsku grupu Boss nema skandala, ali ni stajanja. Šefovi zabave, kako ih je publika sama od milja nazvala, predstavljaju novi singl "Ma nemoj me!" koji ulazi u uho već na prvo slušanje.

Grupa koja se u medijski prostor i srca brojnih obožavatelja uvukla bez senzacionalnih naslova i osvojila društvene mreže te tisuće pregleda na YouTube-u zaraznim melodijama i tekstovima pjesama; i ovoga je puta zaigrala na provjereni recept. Tekst je stvaran i životan, a kako dečki sami ističu kroz šalu – pjesmu čine tri akorda i surova istina o odnosu muškarca i žene.

"Kad pijan lutam, kad me doma nema, u moru drugih žena, postojiš samo ti", pjeva frontmen i glavni vokal Kristian Ordulj, a na vama je da poslušate što još Bossovci imaju za poručiti novom pjesmom koja podiže na noge.

"Videospot je djelo redatelja i snimatelja Toni Lekić iz Beča i nadamo se da je uspio prenijeti veselu atmosferu, kako pjesme, tako i našeg guštanja u snimanju, druženju i koncertima. Spot je jednako životan kao i tekst. Nema bijesnih i skupih automobila ni raskošnih vila. Radimo u restoranu, živimo stvarni život. Uživamo u stvaranju pjesama s kojima se mase lako mogu poistovjetiti, a da pritom nisu banalne", ističe Kristian.

Pjesma je autorsko djelo regionalnog hitmejkera Dragana Brajovića Braje, koji već 30 godina svojim pjesmama osvaja regiju, dok je aranžmanski i produkcijski sve uspješno upakirao Tomi Božiković. Ova dva imena zaslužna su i za prethodni hit grupe Boss "Ne pada mi na pamet", koji je u veljači zapalio platforme i zagrijao publiku u zimskim mjesecima. Ispod pjesme tada su se nanizali isključivo pozitivni komentari, što je u ovom poslu prava rijetkost. Isto se očekuje i od singla "Ma nemoj me!".

Splitski sastav može se pohvaliti s više od 25 godina postojanja te stotinama odrađenih koncerata i vjenčanja diljem Hrvatske, regije i inozemstva. I ove godine kalendar im je gotovo u potpunosti popunjen, a na repertoaru provoda do jutarnjih sati naći će se i pjesma "Ma nemoj me!".

Iz benda ne skrivaju ponos na brojne nedavne suradnje koje s lakoćom ostvaruju, a koje ne uspijevaju ostvariti ni bendovi s puno duljim stažem na estradi. Osim Dragana Brajovića i Tomija Božikovića, koji je okupio "reprezentaciju" oko benda, tu su i velikani Siniša Vuco, Ivo Jagnjić, Zvonimir Stipišić i drugi autori koji posljednjih godina nisu olako pisali za bilo koga. Zbog toga od Bossovaca možemo očekivati još mnogo ovakvih iznenađenja.

Posljednja suradnja ostvarena je taman dok ovo čitate s jednim od najvećih imena regionalne scene, Acom Lukasom, gdje su Bossovci zajedno s njim uživo u studiju odsvirali aranžman za njegov novi singl "Kikice", autorsko djelo njihovog producenta i aranžera.

"Da mi je netko prije godinu dana rekao da će naša autorska pjesma u manje od deset dana prijeći milijun pregleda ili da ću svirati u studiju s Acom Lukasom ili dijeliti pozornicu s Vucom, grupom Cambi ili Frajlama – rekao bih mu da je lud. Upornost i ljubav prema svemu što glazba nosi doveli su nas do ovoga. Imamo producenta koji dobro kormilari, ima viziju, poštuje naš zvuk i baš je 'raja', kako mi kažemo u Hercegovini", zaključio je gitarist Adrijan Marinčić

Ako šefove zabave do kraja godine negdje "ulovite" – na koncertu, svadbi ili kakvom feštanju – vrlo brzo će vam biti jasno u čemu je tajna njihovog uspjeha koji ne jenjava. Nema tu glume ni velike filozofije, samo iskrena emocija i vrhunska zabava, baš kako publika voli. Bossovci ne rade atmosferu – oni naprave noć ili pjesmu o kojoj se priča još tjednima.