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Šekoranjina serija na HRT-u bit će autorski dodir dviju unuka glumačke legende Šovagovića

Piše Alen Galović,
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Šekoranjina serija na HRT-u bit će autorski dodir dviju unuka glumačke legende Šovagovića
Foto: HRT
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Jedna je kći glumca Filipa Šovagovića i liječnice Ruže Grizelj, drugoj su roditelji glumci Anja Šovagović i Dragan Despot. Klara je već etablirana u svojoj struci, dobila je Zlatnu arenu za najbolju montažu u Puli...

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Produkcijska kuća Bite Art za HRT je snimila dokumentarni serijal “Savršena mjesta sa Sašom Šekoranjom”. To je jedan od najskupljih projekata koje je HTV naručio od neovisnih produkcijskih kuća, sedam epizoda stoji više od 300.000 eura. Već je iz najavnih kadrova očito da je riječ o bogato produciranim i fino osmišljenim putopisnim reportažama, u njima zagrebački slikar, dizajner cvijeća i scenograf vodi gledatelje kroz europske destinacije koje ga nadahnjuju. Ono što vidi Šekoranja još usput reinterpretira, oživljuje ili pretvara u nešto posve novo i lijepo.

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