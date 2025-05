Seksi ili neukusno? Evo u čemu je Ciara došla na crveni tepih...

Američka glazbena zvijezda Ciara (39) privukla je pozornost na dodjeli American Music Awarda. Došla je u srebrnoj kombinaciji koja je više otkrila nego prikrila te je kombinacijama lanaca i prozirne tkanine. Ciara ga je upotpunila nakitom i visokim potpeticama.

U prvom planu je bio njen dekolte, kao i duge noge, a dok se mnogima njen izgled jako svidio, drugi ipak smatraju kako je otišla malo predaleko...

Foto: Ronda Churchill

Osim o kombinacijama na crvenom tepihu, društvene mreže bruje i o potezu koji je izvela Jennifer Lopez koja je svojim nastupom otvorila dodjelu nagrada. Izvela je miks od 23 pjesme koje su bile nominirane u ključnim kategorijama, no nastup nije baš impresionirao gledatelje.

Foto: Mario Anzuoni

Dapače, nekima je bilo vrlo neukusno gledati Jennifer Lopez kako se ljubi s plesačima i plesačicama, a mnogi su pisali na društvenim mrežama da time pokušava kopirati Madonnu te da se radi o 'jeftinom potezu privlačenja pažnje'.

Što se samih nagrada tiče, Billie Eilish obilježila je večer - osvojila je nagrade u svih sedam kategorija u kojima je bila nominirana, uključujući glavne nagrade za izvođača godine i omiljenu pop izvođačicu, album godine, omiljeni pop album za 'Hit me Hard and Soft', pjesmu godine i omiljenu pop pjesmu za 'Birds of a Feather' te za omiljenog izvođača na turneji.