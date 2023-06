Seksualni predator Epstein zvao je majku prije smrti: Ludio je pa imao živčani slom zbog školjke

Pedofil i seksualni predator Jeffrey Epstein dan prije nego što si je okončao život zvao je majku. Uz to je bio nervozan te se živcirao radi pokvarene zahodske školjke u vlastitoj ćeliji.

Objavljeno je 4000 stranica donedavno povjerljivih dokumenata koji otkrivaju kako se nekadašnji seksualni predator i pedofil ponašao na samom kraju života te pritom doživio živčani slom. Izluđivala ga je zahodska školjka koja je danima curila te je zvao majku, objavljeni su detalji u dokumentu.

Nekadašnji biznismen sjedio je u kutu svoje ćelije te pokrivao uši, iznerviran od nepravilnih vodenih instalacija u zatvoru.

Bio je izmučen i neispavan te se danima nervirao, psihički slomljen, a sve skupa na koncu ga je dovelo do samoubojstva.

U dokumentima je objavljena i priča o njegovoj seksualnoj povijesti te potencijalnoj vezi s još jednim pedofilom. Riječ je o bivšem liječniku američkog gimnastičkog tima, Larryju Nassaru.

Do novih zapisa došao je Associated Press te objavio kako je Nassaru pisao nedugo prije samoubojstva. No, pismo nikad nije stiglo na adresu, stoga je otkriveno u pošti zatvora, nekoliko tjedana nakon smrti.

Nassar i Epstein radili su zajedno jer je liječnik bio u čestom kontaktu s mladim gimnastičarkama.

Prisjetimo se, Epstein je bio optužen za niz zločina kao što je zlostavljanje mnoštva maloljetnih djevojčica u New Yorku, Floridi i Američkim Djevičanskim otocima. Pritom je koristio svoje veze i bogatstvo kako bi izbjegao pravdi te od zakona sakrivao vlastite zločine.

Pedofil je, kako tvrde tužitelji, vodio seksualni lanac te plaćao suradnicima da privlače maloljetnice. U svemu mu je pomagala njegova bivša ljubavnica, Ghislaine Maxwell, koja je također osuđena. Dobila je 20 godina zatvora.

Epstein se objesio 10. kolovoza 2019. godine, dok je čekao suđenje. Imao je niz utjecajnih prijatelja, među kojima su bili i princ Andrew, Donald Trump i Bill Clinton. Radi toga, oko slučaja je bilo niz teorija zavjere.