Selma Borić, o kojoj je Vlado Dijak napisao kultnu pjesmu Bijelog dugmeta 'Selma', preminula je u 92. godini. Selma i Vlado upoznali su se davne 1946. godine u Sarajevu.

- Imala sam tad 16 godina. Ja sam ležala s curama na travi, a Vlado je s dečkima ležao nasuprot. Čupkao je travu i stalno me pogledavao. Izgleda da se odmah zainteresirao za mene, a kasnije smo se sretali na korzu. Jednom me sreo s koferom pa mi je nosio kofer. Išli smo na stanicu i onda mi je pomogao da uđem u vlak. U tom je vlaku bio polupan prozor, a on mi je onda rekao: 'Selma, ne naginji se kroz prozor' - svojedobno je ispričala Selma.

Vlado je bio ludo zaljubljen u Selmu, ali joj to nikada nije priznao. Selma je za pjesmu doznala tek nakon što Goran Bregović uglazbio Vladine stihove. Pjesmu je prvi put čula 1975. na koncertu Bijelog dugmeta. Priznala da je i ona patila za Dijakom, a objavila je i zbirku poezije 'Selma putuje na fakultet' u kojoj se nalazi pjesma 'Sjećanje na Vladu'.

Prije dvije godine, Selma je ispričala kako je jako usamljena.

- Samujem kao svaka starica. Rijetko putujem. Nedavno mi je umrla i sestra Nura-Marija u Mostaru i sve je manje onih ljudi s kojima sam provela život. Odem do dućana, popričam s poznanicima i to je sve - kazala je u razgovoru prije nekoliko godina.

Kad je otišla na koncert Bijelog dugmeta, javila se Goranu Bregoviću (70).

- Ja sam ta Selma - rekla mu je. Željko Bebek (75) se nakon toga nastavio družiti sa Selmom, a danas se oprostio od nje.

- Jutros me obavijestila njezina obitelj. Zbog korone je nisam posjećivao dugo vremena. Nažalost, starost ju je odnijela, ali zaspala je u miru. Otišla je moja Selma. I dalje ću joj pjevati. Rado ću je se sjećati - rekao je Bebek za Dnevni Avaz.