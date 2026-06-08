Senidah: Duet s Jozinovićem? Sjest ćemo i porazgovarati...

Regionalna glazbena zvijezda Senida Hajdarpašić, publici poznatija kao Senidah (41), 10. listopada stiže u zagrebačku Arenu. Nakon niza nastupa pred hrvatskom publikom, sada se priprema za svoj najveći koncert dosad u Hrvatskoj.

Najavljuje spektakl nazvan ‘Welcome to My World’, a u intervjuu za 24sata otvorila nam je vrata svog svijeta i otkrila što publika može očekivati od koncerta, kako se nosi s pritiskom popularnosti, koje emocije u njoj danas bude pjesme s početka karijere, ali i postoji li mogućnost dueta o kojem publika posljednjih dana sve više priča.

Foto: PROMO

Što Vam znači koncert u Areni Zagreb? Je li Vam taj prostor poseban na neki način?

Arena Zagreb je veliki izazov i jedva je čekam. Volim velike izazove i volim taj osjećaj kada znaš da te čeka nešto posebno. Mislim da ćemo 10. listopada napraviti jednu večer koju ćemo dugo pamtiti.

Postoji li razlika između publike u Zagrebu i Beogradu? Što Zagrepčani daju na koncertima što možda nitko drugi ne daje?

Ne volim uspoređivati publiku jer svaki grad nosi nešto svoje. Danas ni zagrebačka publika nije samo zagrebačka, kao što ni beogradska nije samo beogradska. Ljudi dolaze sa svih strana i baš je u tome ljepota svega - što nas glazba okuplja na jednom mjestu.

Foto: Borna Meter

Nakon tri velika koncerta u Sava Centru - je li Arena Zagreb novi nivo treme ili novi nivo gušta?

Više gušt nego trema. Naravno da postoji odgovornost kada radiš velike koncerte, ali mene takve stvari više uzbude nego što me uplaše. Nakon Sava Centra imam još veću želju izaći na pozornicu i podijeliti sve to s publikom. Zato na Arenu Zagreb gledam kao na nešto čemu se iskreno veselim.

Kad danas pogledate svoj put od “Slađane” do Arene - postoji li trenutak kad ste prvi put pomislili: “OK, ovo je stvarno postalo ogromno”?

Iskreno, nikada nisam sjela i rekla sebi: “To je to, sad je ovo postalo ogromno.” Uvijek sam bila fokusirana na sljedeću pjesmu, sljedeći koncert i sljedeći izazov. Možda baš zbog toga sve i danas doživljavam vrlo prirodno, iako sam svjesna koliko su neke stvari koje mi se događaju velike i posebne.

Vaš stil i zvuk stalno evoluiraju, ali emocija ostaje ista. Koliko Vam je danas teško ostati autentični u vremenu kad svi pokušavaju biti viralni?

Nikada nisam znala biti netko drugi zbog trenda. Mogu mijenjati zvuk, istraživati i razvijati se, ali ako u svemu tome izgubim sebe, onda sve gubi smisao. Mislim da ljudi upravo zato i osjećaju moju glazbu - jer je iskrena.

Publika Vas često doživljava kao jako zanimljivu i pomalo tajanstvenu osobu. Koliko je Senidah privatno zapravo drugačija od Senidah na stageu?

Možda djelujem tajanstveno, ali između Senidah i Senide zapravo nema velike razlike. Na pozornici sam samo slobodnija i glasnija verzija sebe.

Foto: Borna Meter

Kada biste snimili dokumentarac o jednom danu svog života bez filtera i glamura - što bi ljude najviše iznenadilo?

Vjerojatno bi ljude iznenadilo koliko vremena provodim sama sa sobom (smijeh). Nije to nikakva drama ni misterij, jednostavno volim svoj mir, svoje misli i trenutke kada mogu pustiti mašti da radi što god želi. Upravo tada mi često dolaze najbolje ideje.

Danas svi pričaju o brzom uspjehu, ali malo tko priča o pritisku koji dolazi s njim. Što Vam je bilo najteže naučiti kroz popularnost?

Najteže je bilo naučiti da se ne možeš svima svidjeti i da će ljudi uvijek imati svoje mišljenje, bez obzira na to što radiš. S vremenom sam shvatila da ne mogu kontrolirati kako će me netko doživjeti i da je puno važnije ostati vjerna sebi nego pokušavati zadovoljiti svačija očekivanja.

Foto: M.P.

Mnogi govore o fenomenu Jakova Jozinovića koji je brzinom munje rasprodao beogradsku Arenu, a to mu nije prvi takav uspjeh. Što mislite o fenomenu Jozinovića?

Mislim da publika danas jako dobro osjeti kada je netko iskren i svoj. Možeš privući pažnju na različite načine, ali da bi ljudi stali iza tebe u tolikom broju, mora postojati neka prava povezanost. Mislim da su ljudi kod njega upravo to prepoznali.

Jozinović je bio na Vašem nedavnom koncertu u Sava Centru, a šuškalo se da postoji mogućnost dueta - ima li tu istine ili su to zasad samo želje publike?

Mislim da nije tajna da smo se već malo šalili na tu temu (smijeh). Rekla sam mu da ću snimiti duet s njim kada otpjeva jednu moju pjesmu, a on je svoj dio dogovora izgleda već ispunio. Za sada smo oboje dosta zauzeti, ali sigurno ćemo sjesti i razgovarati. Pa ćemo vidjeti u kojem bi smjeru ta priča mogla ići.

Foto: PROMO

Imate li pjesmu koju publika obožava, a da Vas danas emotivno možda najviše “pogodi” kada je izvodite uživo?

Ima ih više. Emocija ne mora uvijek biti vezana uz tugu, nekad te pjesma pogodi i zbog uzbuđenja ili nekog lijepog osjećaja. Recimo “Slađana”. To je bila moja prva solo pjesma i još dok je nastajala imala sam osjećaj da se nešto veliko mijenja. Osjetila sam da ta pjesma nosi neki preokret i da od tog trenutka ništa više neće biti isto. Zato me i danas vrati na taj osjećaj uzbuđenja koji sam tada imala.

Što danas Senidah još uvijek sanja, a da još nije ostvarila?

I dalje sanjam o mnogim stvarima. Najviše o tome da nastavim živjeti punim plućima, stvarati glazbu koja me uzbuđuje i inspirira i da me život i dalje iznenađuje. Mislim da je najljepše kada čovjek i dalje ima želju za nečim novim, bez obzira na to koliko je toga već ostvario.