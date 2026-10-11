Senidah na pozornicu doletjele gaćice, a raznježila se dok je pričala o 'snažnoj' mami i baki

Slovenska glazbenica Senidah održala je dugo priželjkivani koncert u zagrebačkoj Areni povodom svoje turneje ‘Welcome to My World’, a publika joj je priredila večer za pamćenje. Osim brojnih hitova i odlične atmosfere, koncert su obilježili i posebni gosti iznenađenja, legendarni Gipsy Kings, ali i jedan neočekivani potez obožavatelja koji je pjevačici bacio gaćice na pozornicu.

Foto: Maša Mai Čigir/24sata

Nakon spektakularnog nastupa Senidah je priznala kako će tek nakon pregleda snimki u potpunosti osvijestiti atmosferu koja je vladala dvoranom.

- Jedva čekam leći u krevet i pogledati video da vidim koliko je to zapravo bilo glasno - rekla je pjevačica. Osvrnula se i na tremu prije izlaska na pozornicu, koja se uglavnom odnosila na pripreme i izvedbu, dok je susret s publikom jedva čekala.

- Pitala sam se hoću li se stići presvući, hoću li se dobro čuti i hoću li otplesati sve što sam naučila. Zbog toga je bilo malo treme, ali inače sam jedva čekala vidjeti ljude i punu dvoranu - rekla je pjevačica koja je, osim nastupom, oduševila i mnogobrojnim kostimima koje je mijenjala tijekom koncerta. Senidah je govorila i o svojoj autentičnosti, istaknuvši kako joj je najvažnije stvarati glazbu koju sama voli, bez prevelikog osvrtanja na tuđa mišljenja.

Foto: Maša Mai Čigir/24sata

- Puno radim, dajem se u to i stvaram nešto svoje, nešto malo drugačije. Bitno mi je da me ljudi osjete - poručila je. Posebno emotivna bila je kada je govorila o majci i baki, koje su joj najveća inspiracija i podrška.

- Žene u našoj obitelji sve su jake. Od njih sve učimo. Sve ovo što je danas, zbog njih je i za njih - rekla je Senidah, koja je publici poslala i jednostavnu poruku: 'Ljubav, širimo ljubav'.

Unatoč velikom koncertu, pjevačica ne planira uzeti dulju pauzu.

- Ovo mi je sada bilo glavno, da odradimo kako treba, a sada idemo dalje. Ima tu puno velikih planova - najavila je te istaknula kako iako voli vrijeme samo za sebe gdje se može opustiti, isto tako voli i biti u studiju i snimati nove stvari, a otkrila nam je kako je već napisala dvije nove pjesme.

Foto: Maša Mai Čigir/24sata

- Najsretnija sam kada imam vremena izaći, otići u šumu i prošetati sama sa sobom. Tada razmišljam i osjećam se sretno. Volim i kada vježbam, odem u studio, napravim nešto dobro, vratim se kući i budem ponosna na sebe. Meni je dovoljno da imam nekoliko sati dnevno za sebe. Jedva čekam doći u studio. Već sam napisala dva teksta i glazbu i jedva čekam to snimiti - zaključila je Senidah, a sudeći prema njezinim riječima, zagrebačka Arena tek je jedna od postaja na putu prema novim glazbenim izazovima.