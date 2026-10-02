Senidah uskoro u Areni Zagreb! Rasprodane ulaznice za nastup

Senidah prvi put stiže u zagrebačku Arenu, i to pred rasprodanu dvoranu. Za koncert „Welcome to My World“ sprema se posebno osmišljen glazbeno scenski spektakl. Ono što se trenutačno događa iza kulisa sugerira da će njezin prvi veliki zagrebački samostalni koncert biti i produkcijski najveći koji je dosad napravila. Koncert nosi ime „Welcome to My World“, a Senidah za njega priprema najveću pozornicu do sada, posebnu video produkciju, rasvjetu i scenske efekte, sve osmišljeno specijalno za ovaj nastup u Areni.

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Ipak, najveće iznenađenje zasad čuva za samu večer, na pozornici će joj se pridružiti jedan gost svjetskog renomea, koji dolazi iz inozemstva. Ime zasad ostaje tajna. „Pripremamo nešto drugačije, posebno. Arena pruža brojne mogućnosti. A bit će tu i netko na pozornici koga ne očekujete. Malo drugačije od svega do sada, ikada“, najavljuje Senidah. Tko je gost, publika će doznati tek kada dođe vrijeme za izlazak na pozornicu.

Tko je Senidah?

Senida Hajdarpašić, koju publika zna kao Senidah, na regionalnu je scenu stigla bez ambicije da se uklapa u zadane obrasce. Prije solo karijere bila je članica slovenskog benda Muff, a onda je 2018. objavila „Slađanu“. Pjesma je gotovo preko noći postala regionalni hit, a Senidah je dobila publiku daleko izvan Slovenije, i vrlo brzo postala prepoznatljivo ime i izvan granica Balkana. Njezin glazbeni izraz nikada nije stao u jedan žanr, u pjesmama se susreću trap, pop, R&B, hip-hop i soul, uz elemente balkanske i regionalne glazbe. Tome je dodala i vrlo prepoznatljiv vizualni identitet, pa je kod Senidah teško odvojiti glazbu od spotova, mode i načina na koji nastupa.

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Uslijedili su „Belo“, „Crno srce“, „Nisi bio tu“, „Ride“ i „Mišići“, pjesme koje su je učvrstile među najprepoznatljivijim imenima regionalne glazbene scene. Na međunarodnoj sceni ostvarila je zapaženu kolaboraciju na hitu 100% s njemačkom rap zvijezdom RAF Camora, čime je dodatno proširila svoj utjecaj na tržišta njemačkog govornog područja. Iskorak je ostvarila i na latinoameričkom tržištu singlom Bandida, snimljenim na španjolskom jeziku u suradnji s meksičkom zvijezdom Adriel Favela.

Godina za pamćenje

Danas iza sebe ima brojne autorske hitove, ali i suradnje s velikim imenima regionalne scene. Jedna od njih je i pjesma „Dođi“ s Dinom Merlinom, dok je ove godine snimila „Čistu ljubav“ s Adijem Šošeom i ostvarila suradnju s legendarnim Laibachom. Objavila je i novi EP „U meni je sunce“. Iz dosadašnje karijere izdvajaju se rasprodani nastupi u Europi, SAD-u i Kanadi, kao i veliki regionalni koncerti na pozornicama poput Tašmajdana, Arene Gripe, Spensa i Arene Stožice.

Ova je godina ipak bila posebna, uz četiri uzastopna koncerta u beogradskom Sava Centru, posebno se itiču i nastupi na Spensu u Novom Sadu, te koncert u Banja Luci kao i Areni u Skoplju, ali i rasprodana Bemax Arena Podgorica, kao i velike dvorane u Beču i Frankfurtu.

Senidah očito ne planira usporiti. Među njezinim novim pjesmama je i „Amor“, objavljena samo prije nekoliko dana, ujedno njezin novi singl na španjolskom jeziku. Senidah - Amor (Official Video) - YouTube Glazba joj je trenutačno važnija nego ikad. U razgovorima posljednjih mjeseci govorila je o želji da stvara više, istražuje nove zvukove i nastavi raditi bez potrebe da se ponavlja samo zato što je nešto već jednom bilo uspješno. To se vidi i u njezinim novim izdanjima. Senidah je posljednjih godina bez problema prelazila iz trapa i R&B-ja u pop, snimala na različitim jezicima i ulazila u suradnje koje se na prvi pogled možda ne čine očitima, ali su upravo zato zanimljive.

Foto: M.P.

Govoreći o vlastitom karakteru, rekla je: „U meni postoji sve. Mogu biti sretna, tužna, ljuta, nježna, jaka i ranjiva. Sve su to dijelovi mene i sve sam to ja.“ Ta rečenica dobro opisuje i njezin glazbeni put. Senidah nikada nije dugo ostajala na jednom mjestu ni, zvukom, ni vizualno, ni izborom suradnika. Od „Slađane“ do rasprodane Arene Zagreb prošlo je osam godina. U međuvremenu je izgradila zapaženu karijeru, no i dalje se čini kao da joj je samo nebo granica. Zagrebačka Arena ostaje, zasad, jedini najavljeni termin u Hrvatskoj, Senidah radije bira jedan veliki, ekskluzivan nastup nego više manjih.

Ulaznica više nema, a što je točno pripremila za 10. listopada, publika će saznati tek kada se svjetla ugase.