Senna M: 'U vikendici Beatlesa i Stonesa sam snimao, a za scenu me vežu negativna iskustva...'

A što je prelilo čašu? Jedan članak u časopisu koji sam tužio jer su zastrašujuće pisali o meni i ismijavali me, objašnjava Senna M zbog čega je prije 16 godina prekinuo estradnu karijeru...

<p>Korona kriza pogodila je sve. Ali neke stvari polako se vraćaju u normalu. No filmski svijet zamrznut je do daljnjeg. Trebao sam raditi na novoj sezoni serije ‘Vikinzi’, ali ništa od toga. Ne znam kad ćemo opet snimati, kaže nam <strong>Senad Galijašević</strong> (66), devedesetih poznat kao dance zvijezda<strong> Senna M</strong>, čije hitove kao što su “Tuc, tuc”, “Beba malena” i “Indijanac”, pamte svi.</p><p>Prije 16 godina povukao se s estrade zbog lošeg iskustva s medijima i u 50. godini okrenuo novu stranicu u životu. Počeo se baviti izradom filmske opreme i robotike za kamere. Obiteljska kuća na zagrebačkoj Pešćenici sjedište je tvrtke Senna Inovation Factory.</p><p>Za novu karijeru samozatajnog Senne M pročulo se kad je njegova sofisticirana tehnologija korištena u petoj sezoni serije “Vikinzi”. Nakon toga radio je i na snimanju “Robina Hooda”, a jedan od svojih izuma prodao je i američkoj svemirskoj agenciji NASA-i.</p><p>- Trenutačno nemamo posla. Kako živim u doba korone? Ne znam, životarim. Živim od zaliha, ne zarađujemo, ne iznajmljuje se rasvjeta. Ulažem u nove projekte, radimo na nekim projektima koje smo počeli prije dvije godine. Svi sajmovi su odgođeni, njih šest samo ove godine - iskren je Senad.</p><p>Pitamo ga kako to utječe na njega psihički.</p><p>- Veseljak sam po prirodi, sretan sam što smo zdravi. Imam svoju malu teretanu u kući, u kojoj s obitelji svaki dan odem ispucati negativnu energiju - kaže Senad, koji se na estradu ne misli vraćati.</p><p>- Pričao sam o stvarima koje su samo mrvica onoga što sam doživio. Podmetanja u glazbenom svijetu ima na sve strane. Baš me briga tko će što sad misliti i reći, ali to je moje mišljenje. Ovo u čemu sam sad potpuno je drugi svijet. U životu to nisam osjetio. Ljudi, tj. glazbenici, kojima sam omogućio da postanu zvijezde mrzili su me. A u ovom svijetu je drukčije. To mi je nešto potpuno novo. Druga vrsta ljudi - govori Senad.</p><p>I danas ga ljudi zaustavljaju na cesti s pitanjem kad će se vratiti glazbi i kad će izdati novi album.</p><p>- Moj odgovor uvijek je isti. Nikad. Sretniji sam sto puta. Kad bih se ponovno rodio, sve bih isto napravio. Isto bih bio glazbenik. No s vremenom se puno toga skupilo u meni. A što je prelilo čašu? Jedan članak u časopisu koji sam tužio jer su zastrašujuće pisali o meni i ismijavali me. Napisali su nepremostive stvari. I onda sam rekao: ‘Nije ovo više za mene, nek vam narodnjaci sviraju’. Odvjetnica mi je bila Jadranka Sloković. Vidjela me slomljenog u teretani i odlučila mi pomoći. Ubili su me tim člankom. Dobio sam nešto sitno. Krvavo sam se trudio postići to što sam postigao. Tisuće sati treninga, gladovanja da ne dobijem kilograme, vožnje u noćnim satima da stignem na gažu... Da bi se netko na meni iživljavao. Nisam to mogao izdržati – iskren je Senad.</p><p>S bivšim kolegama glazbenicima povremeno je u kontaktu.</p><p>- Nekad se čujemo. Tu završava cijela priča. Jako puno negativnih iskustava imam s estradom. Glazbenici misle da su posebni, a isti su kao drugi. Ako ne ide pjevanje, ne možeš živjeti od stare slave. Čujem se sa svojim menadžerom Vladimirom Mihaljekom Mihom, Borisom Novkovićem, Nikšom Bratošem, Branimirom Mihaljevićem... Ima tu divnih ljudi s kojima nikad ne bi promijenio odnos koji imamo. Kasandra? Nemam pojma što je s njom. Često me pitaju za nju. Čujem svakakve stvari, ali ne znam ništa konkretno o njoj – kaže Senad.</p><p>Pitamo ga kako su njegovi bližnji reagirali kad im je rekao da radi zaokret u karijeri.</p><p>- Imao sam podršku. Ljudi koji me znaju znali su da ću ustati iz pepela. Kad sam se počeo baviti robotikom, neki su mi rekli: ‘Da je to neki biznis, već bi se netko bavio tim’. To je bilo to. Tad sam odlučio da ću to raditi. A ideja za taj biznis došla je kad sam Ivanu Zaku radio spot. Rekao je da napravim najbolje što mogu. Unajmio sam kran i tako je krenulo – priča Senad.</p><p>Najdraže iskustvo u novom poslu bilo mu je na snimanju “Vikinga” u Dublinu u studiju i na jednom jezeru.</p><p>- Snimali smo u jednoj kući koja je praktički bila vikendica Beatlesa i Rolling Stonesa. To me oduševilo – kaže Senad.</p><p>Ipak, postoji način na koji bi se vratio u glazbenu industriju.</p><p>- Jedino se mogu vratiti u smislu da svoje pjesme, koje sam planirao sebi napraviti, dam nekim ljudima u koje vjerujem da će ih iznijeti. Dajem ih besplatno – zaključio je za kraj Senad.</p>