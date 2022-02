Glumac Rade Šerbedžija (75) u emotivnom videu čestitao je rođendan svojoj supruzi redateljici Lenki Udovički (55).

POGLEDAJTE VIDEO:

- Večeras je rođendan mojoj ženi Lenki Udovički. Moja Milica nas najviše snima. Slatka moja, lijepa, mlada suprugo. Kako da te nazovem? - započeo je Rade u video i nastavio stihovima pjesme 'Kako da te nazovem' mađarskog pjesnika Sandora Petofija.

- Sretan ti rođendan, 11.02.2022. godine - dodao je na kraju videa, A rade je ovim stihovima dirnuo mnoge svoje obožavatelje, a sigurno i svoju suprugu.

Lenka je u jednom intervju ispričala da ju Rade nije zanimao zbog svoje svjetske popularnosti.

- Ta njegova popularnost me je na početku jako odbijala, a čini mi se da me je na kraju to odbijanje privuklo njemu. Dugo nikome nisam priznala da smo zaljubljeni, pa ni najboljoj prijateljici mjesecima nisam rekla da smo Rade i ja zajedno. - rekla je Lenka.

Rade i Lenka su u braku već 30 godina, a unatoč tome što je Lenka mlađa dvadeset godina brzo su kliknuli i nakon nekoliko dana počeli su živjeti zajedno.