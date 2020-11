Šerifović bijesna zbog gužve u trgovačkim centrima: 'Kupite koju krpicu više, možda umrete'

Pjevačica je zabrinuta oko situacije s pandemijom korona virusa. Oštro je reagirala nakon što su ljudi pohrlili u trgovačke centre kaki bi kupili koji komad odjeće više dok traju popusti

<p>Mnogi ne propuštaju popuste u trgovinama, a čim dođe 'Crni petak', redovi u dućanima su ogromni. Ni pandemija korona virusa ne može spriječiti strastvene šopingholičare da požure po 'krpice' koje mogu naći po znatno manjim cijenama. No pjevačicu <strong>Mariju Šerifović</strong> (36) takva je situacija naljutila.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Marija Šerifović u 24 pitanja</strong></p><p>Nakon što je vidjela fotografije nastale u trgovačkim centrima, Marija se na društvenim mrežama sarkastično obratila svojim pratiteljima.</p><p>- Molim vas da u velikom broju posjetite sve trgovačke centre. Kupite koju krpicu više i da eventualno umrete za dva tjedna - poručila je Šerifović.</p><p>Pjevačica se nedavno oglasila i komentirala nove mjere za suzbijanje pandemije korona virusa, koje su sve strože. </p><p>- Ove mjere su savršene, apeliram da tako ostane. Lijepo, čisto, mirno, tiho, civilizirano. Nisam mislila doslovno ovako, samo za vrijeme korone, već da ostane ovako doživotno i zauvijek. Možda ne u šest, ali u osam sati svi ključ u bravu i budite kod kuće - poručila je Marija. </p><p>Inače, Srbija je uvela zatvaranje od 21 sat do pet ujutro, za sve osim ljekarni, benzinskih postaja i kućne dostave hrane, i ta će mjera trajati do 1. prosinca, priopćila je srbijanska premijerka<strong> Ana Brnabić</strong> poslije izvanredne sjednice Vlade.</p><p> </p><p> </p><p> </p>