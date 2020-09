Šerifović ljuta zbog izbacivanja Đokovića, opsovala je sutkinji

U prvom setu meča osmine finala protiv Pabla Carrena-Buste, dok je rezultat bio 6-5 za Španjolca, Đoković je bez gledanja ispucao lopticu koja mu nije trebala. Tom lopticom pogodio je linijsku sutkinju u grlo

<p>Tenisača <strong>Novaka Đokovića </strong>(33) diskvalificirali su s US Opena nakon što je teniskom lopticom pogodio linijsku sutkinju <strong>Lauru Clark</strong>. Mnogima nije drago što je Novak zbog tog incidenta izbačen s turnira. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Marijom Šerifović</strong></p><p>Među 'kritičarima' bila je i pjevačica <strong>Marija Šerifović </strong>(35), pobjednica 'Eurovizije' iz 2007. godine. Objavom na Twitteru obratila se sutkinji. </p><p>- Draga Laura, tako si slatka, ali ipak... Je** ti pas mater - oštra je bila Šerifović. </p><p>U prvom setu meča osmine finala protiv <strong>Pabla Carrena-Buste</strong>, dok je rezultat bio 6-5 za Španjolca, Đoković je bez gledanja ispucao lopticu koja mu nije trebala. Istom tom lopticom pogodio je linijsku sutkinju u grlo. </p><p>Pružena joj je medicinska pomoć i brzo se pridigla, Đoković joj se ispričao, no suci su prema pravilima i u suradnji sa supervizorom turnira dosudili diskvalifikaciju nakon nekoliko minuta vijećanja.</p><p>- Moramo te izbaciti, nemamo izbora, sutkinju su odvezli u bolnicu nakon tvog udarca - objašnjavao mu je supervisor.</p><p>Đokovića je ta vijest šokirala. Pokušao ih je odgovoriti od odluke, no organizatori su bili ustrajni.</p><p>- Ona ne mora u bolnicu zbog ovoga! Što vi birate u ovoj situaciji? Moju karijeru, Grand Slam, centralni teren - pravdao se Novak. Ljutito je pokupio svoje stvari i otišao u svlačionicu.</p>