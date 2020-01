Šerifović o majčinstvu: 'To će biti najbolji period mog života'

Iako na prvu ruku, kao što i sama priznaje, izgleda grubo i bezobrazno, svatko tko poznaje Mariju Šerifović (35) opisat će je kao šaljivu, opuštenu i zabavnu osobu. Upravo je takva došla i na naš intervju. Unatoč tome što je imala bronhitis i upalu uha, srpska pjevačica ušetala je u prostoriju s osmijehom od uha do uha. A čini se kako Šerifović ima brojne razloge za slavlje - nedavno je izbacila album 'Best of Marija Šerifović', na kojoj se nalazi njezina obrada pjesme 'Nocturno', a 21. ožujka nastupit će pred stotinama obožavatelja u Splitu.

POGLEDAJTE ODGOVORE PJEVAČICE MARIJE ŠERIFOVIĆ NA ŠKAKLJIVA PITANJA O NJEZINOM ŽIVOTU:

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Dok je sjedila i čekala da se čaj ohladi, Marija nam je priznala kako su joj intervjui najgori dio popularnosti i slave. No, nema joj druge. Nakon prvih nekoliko gutljaja vrućeg napitka, srpska pjevačica pustila nas je u svoj privatni svijet - otkrila nam gdje se vidi za deset godina, što se događa na njezinom ljubavnom planu i s kojim je pjevačem oduvijek željela snimiti duet, no nažalost nije uspjela.

Posebnu inspiraciju njezinu stvaralaštvu donio je Oliver Dragojević čiju je pjesmu 'Nocturno' obradila na svoj način i predstavila je na već spomenutom albumu.

- Prošle godine na jednom beogradskom koncertu otpjevala sam 'Nokturno' i ispostavilo se da se to ljudima jako svidjelo. Sada kad smo spremali ovaj album htjeli smo uvrstiti i Oliverovu pjesmu. To je zapravo moj doživljaj pjesme, iako sam ja naprem Olivera jedna mala Marija koja si je dala za pravo da snimi tu pjesmu, ali eto nadam se da će se svidjeti ljudima - rekla nam je Marija.

Na novom albumu nalaze se neke od njezinih najpoznatijih pjesama kao što su 'Nije ljubav to', 'Molitva', 'Pametna i luda', a pjevačici nije jednostavno izdvojiti onu najdražu.

- Moje najdraže pjesme su one koje nisu baš najbolje prošle. Da moram birati neke od opće poznatih pjesama to je '11' - govori Šerifović koja smatra kako je tek na pola puta do uspjeha. Životna želja bila joj je snimiti duet s velikanom makedonske glazbe, Tošem Proeskim, no to nije uspjela.

Foto: Ilustracija/Matija Habljak/PIXSELL

- Postoji samo jedan izvođač s kojim sam htjela snimiti pjesmu. To je bio Toše Proeski, ali u ovoj rundi, u ovom životu nismo uspjeli. To je bila moja iskrena želja. Nismo stigli, ali nekada negdje sigurno hoćemo - otkrila nam je Marija koja je s karijerom započela još 2003. godine, a danas slovi za jednu od najboljih pjevačica u Srbiji, pa i šire.

- Nije najbitnije da sam najbolja, bitno je da postoji muzika i moje kolege koji su fantastični umjetnici i interpretatori u današnjem moru neukusa i smeća. Postojalo je nekoliko kliznih trenutaka u mojoj karijeri, u smislu donošenja odluka jer su one najstresniji dio toga - priča nam Šerifović koja je 2007. pobijedila na Euroviziji s pjesmom 'Molitva'.

- Mislim sve najbolje o Euroviziji jer to predstavlja jednu nacionalnu stvar. Tko god pjeva, tko god je predstavnik Srbije ili kolega iz susjedne države, uvijek podržavam i glasam i pogledam kad imam vremena. Najsporniji trenutak je što se ljudi ne posvete tome u skladu s veličinom te manifestacije. Sad je li ona postala cirkus ili nije... to me jedino smeta - priča nam Marija koja svoje glazbene ciljeve za 2020. ne želi otkriti.

Foto: promo

Osim što nas od Marije u narednoj godini očekuju svakakva iznenađenja, njezini obožavatelji moći će je pratiti kao članicu žirija u srpskom talent showu 'Zvezde granda'. Posebno ih zabavlja odnos s folk pjevačicom Jelenom Karleušom (41), a i sama Šerifović priznaje kako nikada nije vjerovala da će njih dvije zajedno funkcionirati.

- Potpuno smo suprotne, ali postoji jedna tanka nit, tanka frekvencija koja nas spaja dovoljno dobro, da smo od tog showa praktički napravili igranu seriju jer se lako posvađamo, dobro se razumijemo i to je ljudima duhovito i zabavno. Jelena je jedna inteligentna žena, alu evo stvarno nikada ne bi rekla da ćemo se razumjeti tako dobro. Osim kada ja sjedim i ocjenjujem njezine kandidate - našalila se pjevačica.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Unatoč tome što je prije nekoliko godina javno progovorila o svojoj seksualnoj orijentaciji, Šerifović ljubavni život drži dalje od očiju javnosti.

- Ma ne držim ga od očiju javnosti - ubacuje se Marija u pitanje i dodaje:

- Nemam ljubavni život. Solo sam jako dugo i fantastično mi je. Ne može biti bolje. Ne tražim nikog i neka me nitko ne traži. Jako mi je lijepo, živim jedan uredan život i ne želim probleme. Nemam vremena ni za koga - govori Marija, ali nam otkriva da se smatra jako romantičnom, ali istovremeno i ljubomornom osobom.

U budućnosti, Marija se želi ostvariti u ulozi majke, a tom periodu života posebno se veseli.

- Veseli me kad će doći trenutak za to. Raduje me što ću biti majka. Bit će to jedna fantastična epizoda, ako ne i najznačajnija epizoda mojeg života - otkrila nam je pjevačica.

Foto: Instagram

Tko god poznaje Mariju znat će da je ona 'Ne sudi knjigu po koricama' izreka koja se upravo može primijeniti na nju. Zbog toga često ulazi u koštac s komentarima da je hladna osoba.

- Lažu. Ja djelujem kao jedno beskrajno grubo i bezobrazno stvorenje, a to stvarno nije istina. Ja samo ne dozvoljavam da ljudi misle da mogu sve, želim da svatko zna svoju granicu i ako sam javna ličnost, to ne znači da sam javni WC - govori. Kad smo je pitali da nam se opiše u tri riječi, Šerifović je rekla da je ona 'duša od čovjeka' i sve nas dobro nasmijala.

Zbog stalnih koncerata i nastupa, ova pjevačica bori se sa slobodnim vremenom kojeg nema puno.

- Trudim se posvetiti obitelji i prijateljima i putovati. Nekad sam pod prevelikim stresom, stres je moj najveći neprijatelj jer sam perfekcionist i ne nosim se s tim tako. Težem dišem i budem nervozna - priča Marija. A kad je obitelj u pitanju, pjevačica je otkrila kako su glasine o tome da je majci Verici kupila stan od nekoliko milijuna dolara, potpuna laž.

- Majka mi živi u Kragujevcu. Ne znam zašto izmišljaju takve stvari - pita se pjevačica koja planira otići u ranu mirovinu.

- Srbija je mjesto gdje mi dolazi pošta jer kada imam više od 72 sata slobodnog vremena, otputujem negdje. Za deset godina se vidim u Americi u penziji - zaključuje.