Šerifović: Rado bih pobjegla od svih, da me nitko ne može naći

Pjevačica Marija Šerifović (35) radila je 'punom parom' prošle godine, a tako nastavlja i ove iako joj, priznaje, nedostaje odmor.

- Dogodi se svake godine da pomislim kako me nitko neće zvati da radim Novu godinu i budem istinski sretna, ali se dogodi suprotno i provedem je radno. Jednostavno mi se ne da i pomirila sam se s tim. Možda sljedeće godine poželim da radim Novu godinu, pa će me zapravo pjevanje zaobići - rekla je Marija za Kurir.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ove godine planira izbaciti novi album, ali nakon toga želi malo stati s radom.

- Iskreno mi je svega preko glave, ali guraju me suradnici, gura me publika, ruku na srce guram i sama sebe da radim na pjesmama ukoliko osjećam da treba i da mogu napraviti nešto što će donijeti zadovoljstvo. Najradije bih nestala na godinu dana i pobjegla od svih i svega tako da me nitko ne može naći, ali nije trenutak. Jednostavno nije, koliko god da mi treba odmor. Taj trenutak mog odmaranja se bliži i svakako će doći, a kad dođe, radovat ću mu se kao dijete - ispričala je Marija.

Foto: Instagram

Marija kao i inače nije željela komentirati ljubavni život, ali kaže da joj je na tom području života baš lijepo. Progovorila je i o glazbenom showu 'Zvezde Granda', gdje u žiriju sjedi pored Jelene Karleuše (50).

- Nemam problem s tim da se na sceni pojave dečki i djevojke koji su zgodni, lijepi, visoki, manekenski građeni i ostali epiteti, ali mora postojati neko osnovno znanje o glazbi i pjevanju. Živcira me kad to ne postoji, a postoji zamisao o nekim daljim ciljevima i željama. Ne ide to tako zbog činjenice da iza svakog uspjeha stoji samosvijest o tome jesmo li u nečemu dobri ili ne. Ako nismo, a želimo biti, trudimo se dok osnova ne postane dobra i tek onda krećemo prema drugim stvarima - rekla je Marija.

Foto: Instagram

Šerifović fascinira da se većina ljudi u Srbiji bavi dizajniranjem ili pjevanjem.

- Trećeg nema, ne postoji nijedna druga profesija i osim te dvije ništa ne dolazi u obzir. Ne znam što ih toliko privlači i što im je toliko glamurozno. Pretpostavljam da smatraju to idealnom prilikom da postanu popularni, uspješni i u svemu vide novac. Ne razumijem - rekla je Marija, koja ne planira zauvijek živjeti u Srbiji.

- Gotova sam sigurna da ću duboku starost dočekati u Americi. Los Angeles je moj grad i ako negdje trebam biti smežurana starica, tamo ću to biti sa zadovoljstvom - kaže Marija.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':