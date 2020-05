Šerifović rasturila 'Molitvu', a Kedžo poručio: 'Najbolje dolazi'

I nakon 13 godina eto me opet u finalu Eurosonga. Bez obzira sto necu biti na sceni imacu jednaku tremu jer ne zelim da vas razocaram i jer zelim da i veceras budemo najbolji. Veceras ce Evropa i preko 200 miliona ljudi imati priliku da iznova vidi nas Beograd i moju Molitvu 🙏🏼 @eurovision

