Serija The Agency puna je zvijezda i špijunskih intriga u borbi za globalnu stabilnost

Zakulisne igre moći, tiho ili eksplozivno rješavanje globalnih sukoba i političke intrige kroz koje navigiraju špijuni glavna su okosnica radnje brojnih trenutno najpopularnijih serija. Koji god streaming servis okrenete, bez problema ćete među najpopularnijim i preporučenim sadržajima nabasati na neku špijunsku priču. Netflix čak ima trenutno nove sezone dviju popularnih serija u sličnom tonu, Night Agent i Recruit. Tu su još Slow Horses, Black Doves, Diplomat, ali i Šakalov dan te sada The Agency na SkyShowtimeu.

Sve te priče kroz svoj karikirani realizam odražavaju i stvarni trenutak svijeta u kojem se nalazimo, a slično stanje vidimo i u seriji koja se temelji na francuskoj seriji Le Bureau des Légendes. The Agency je mješavina špijunskog trilera i psihološke drame, a seriju su kreirali Jez i John-Henry Butterworth, dok ju je producirao George Clooney. Imali smo priliku unaprijed pogledati prvih nekoliko epizoda serije koja je sad stigla i u Hrvatsku, a kao glavni mamac koji bi trebao privući publiku je zvjezdana postava: Michael Fassbender, Jeffrey Wright, Richard Gere te Jodie Turner-Smith.

Foto: Luke Varley

U središtu radnje je Fassbender kao špijun Brendan Colby, koji nam je većim dijelom kroz seriju poznat pod kodnim imenom ‘Martian’. Nakon višegodišnje misije u kojoj je živio pod drugim identitetom te bio u dugoj vezi, Martian se mora iznenada vratiti u londonski ured CIA-e. Kroz taj proces povratka i naglog izvlačenja agenta upoznajemo i Fassbendera. Iako djeluje hladno i iznimno inteligentno, ni njemu se nije sasvim jednostavno prebaciti i ostaviti protekle godine iza sebe. A pri dolasku u London, njegovu i našu pozornost privlače skriveni nadzorni uređaji u stanu, doznajemo i da ga stalno prate, kao dio tog procesa. On pokušava obnoviti odnos s kćeri, dok istovremeno minimizira značaj svoje prošlosti pred nadređenima.

Foto: Luke Varley

No ta prošlost stiže mu i u London, a Sami, koju glumi Jodie Turner-Smith, krije svoje prave razloge dolaska u London. U isto vrijeme Martian i agenti CIA-e su na glavnoj misiji kako bi vratili ‘Coyotea’, tajnog agenta koji je otet u Bjelorusiji, a upravo on ima i važne podatke o drugim tajnim agentima. Još jedna velika priča koja se otkriva kroz prvih nekoliko epizoda je i ona mlade agentice Daniele koja mora pronaći način da se pod tajnim identitetom infiltrira u Iran. London, Etiopija, Bjelorusija, Ukrajina, Kina i Iran… sve su to ključne grane priče koje se pletu kroz ovu seriju. The Agency vam od prve epizode servira gomilu podataka koje trebate pratiti, ali to gradi sporo, zbog čega će oni nestrpljivi možda radije pričekati sve epizode da budu dostupne.

Foto: Nick Wall/Paramount+

Serija kroz sve te fasade pokušava prikazati koliko je složen dvostruki život tih operativaca, ali i agenata koji se o njima brinu i koje sve to posljedice (psihološke i fizičke) ostavlja na njih. Tako i Martian iz epizode u epizodu pokazuje da nije lako imati kontrolu nad svim tim lažima, a s druge strane, mlada Danny tek ulazi u taj svijet i doznajemo koliko je teško izgraditi laž oko sebe. I da, Fasssbenderov Martian jako me podsjetio na njegovog ‘Ubojicu’ iz istoimenog Fincherovog filma iz 2023. godine. Obojica su hladni, proračunati, ozbiljni, inteligentni, no Martian djeluje kao stupanj prilagođeniji čovjek.