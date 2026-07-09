Serija 'The Pitt' osvojila čak 25 nominacija za Emmy: 'Ovo je dar koji ne prestaje davati'

Objavljene su nominacije za 78. dodjelu nagrada Emmy, a serija 'The Pitt' dobila ih je čak 25 - više od svih ostalih serija ove godine. Noah Wyle, koji u seriji glumi dr. Michaela Robbyja Robinavitcha, osvojio je dvije nominacije: za najbolju režiju dramske serije za epizodu '12:00 p.m.' te za najboljeg glavnog glumca u dramskoj seriji, istu nagradu koju je osvojio za prvu sezonu.

- Ovo doista djeluje kao dar koji ne prestaje davati. Osjećam veliku poniznost i višestruko potvrdu da je sav trud imao smisla - kazao je Wyle za Deadline, a prenosi magazin People.

- Posebno me veseli što su nominacije raspoređene među tako velikim brojem članova naše glumačke postave. To je pravi dokaz zajedničkog uspjeha i doprinosa koji je svatko od nas dao ovom projektu - dodao je glumac.

Wyle, koji u seriji sudjeluje i kao izvršni producent, scenarist i redatelj, otkrio je da će se, kada se 'The Pitt' vrati u trećoj sezoni, radnja odvijati u drugom godišnjem dobu 'jer to ponekad donosi veću raznolikost slučajeva'.

- Zimi imate više prometnih nesreća, više nesreća zbog poledice, više eksplozija bojlera i sličnih stvari. Drugačija odjeća, drugačija atmosfera - kazao je Wyle.

Osim 'The Pitta', među nominiranima se istaknula i serija Hacks koja je postavila rekord za humorističnu seriju s čak 24 nominacije u jednoj sezoni.

78. dodjela Emmyja održat će se u noći na utorak 15. rujna u 2 sata ujutro po našem vremenu, a vodit će ju Mariska Hargitay.

NOMINACIJE ZA 78. DODJELU NAGRADA EMMY

Najbolja dramska serija

‘The Diplomat’ (Netflix)

‘The Gilded Age’ (HBO Max)

‘A Knight of the Seven Kingdoms’ (HBO Max)

‘Paradise’ (Hulu)

‘The Pitt’ (HBO Max)

‘Pluribus’ (Apple TV)

‘Slow Horses’ (Apple TV)

‘Your Friends and Neighbors’ (Apple TV)

Najbolja glumica u dramskoj seriji

Carrie Coon, ‘The Gilded Age’

Chase Infiniti, ‘The Testaments’

Keri Russell, ‘The Diplomat’

Rhea Seehorn, ‘Pluribus’

Zendaya, ‘Euphoria’

Najbolji glumac u dramskoj seriji

Sterling K. Brown, ‘Paradise’

Gary Oldman, ‘Slow Horses’

Mark Ruffalo, ‘Task’

Rufus Sewell, ‘The Diplomat’

Noah Wyle, ‘The Pitt’

Najbolja sporedna glumica u dramskoj seriji

Taylor Deardon, ‘The Pitt’

Fiona Dourif, ‘The Pitt’

Allison Janney, ‘The Diplomat’

Katherine LaNasa, ‘The Pitt’

Sepideh Moafi ‘The Pitt’

Julianne Nicholson, ‘Paradise’

Karolina Wydra, ‘Pluribus’

Najbolji sporedni glumac u dramskoj seriji

Patrick Ball, ‘The Pitt’

Billy Crudup, ‘The Morning Show’

Shawn Hatosy, ‘The Pitt’

Gerran Howell, ‘The Pitt’

Jack Lowden, ‘Slow Horses’

Tom Pelphrey, ‘Task’

Carlos-Manuel Vesga, ‘Pluribus’

Najbolja komedija

‘Abbott Elementary’ (ABC)

‘The Bear’ (FX)

‘Hacks’ (HBO Max)

‘Margo’s Got Money Troubles’ (Apple TV)

‘Nobody Wants This’ (Netflix)

‘Only Murders in the Building’ (Hulu)

‘Shrinking’ (Apple TV)

‘Widow’s Bay’ (Apple TV)

Najbolja glavna glumica u komediji

Quinta Brunson, ‘Abbott Elementary’

Ayo Edebiri, ‘The Bear’

Elle Fanning, ‘Margo’s Got Money Troubles’

Lisa Kudrow, ‘The Comeback’

Jean Smart, ‘Hacks’

Najbolji glavni glumac u komediji

Yahya Abdul-Mateen II, ‘Wonder Man’

Steve Carell, ‘Rooster’

Matthew Rhys, ‘Widow’s Bay’

Jason Segel, ‘Shrinking’

Martin Short, ‘Only Murders in the Building’

Najbolja sporedna glumica u komediji

Dale Dickey, ‘Widow’s Bay’

Hannah Einbinder, ‘Hacks’

Janelle James, ‘Abbott Elementary’

Kate O’Flynn, ‘Widow’s Bay’

Michelle Pfeiffer, ‘Margo’s Got Money Troubles’

Megan Stalter, ‘Hacks’

Jessica Williams, ‘Shrinking’

Najbolji sporedni glumac u komediji

Colman Domingo, ‘The Four Seasons’

Paul W. Downs, ‘Hacks’

Harrison Ford, ‘Shrinking’

Nick Offerman, ‘Margo’s Got Money Troubles’

Stephen Root, ‘Widow’s Bay’

Michael Urie, ‘Shrinking’

Tayler James Williams, ‘Abbott Elementary’

Najbolja limitirana/antologijska serija

‘All Her Fault’ (Peacock)

‘The Beast in Me’ (Netflix)

‘Beef’ (Netflix)

‘DTF St. Louis’ (HBO Max)

‘Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette’ (FX)

Najbolja glumica u limitiranoj/antologijskoj seriji

Claire Danes, ‘The Beast in Me’

Sally Field, ‘Remarkably Bright Creatures’

Carey Mulligan, ‘Beef’

Sarah Pidgeon, ‘Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette’

Sarah Snook, ‘All Her Fault'