On danas slavi svoj 91. rođendan, većina pripadnica nježnijeg spola još uvijek ga doživljava šarmantnim i neodoljivim zavodnikom, dok će dio njih reći da je 'sebični muški prasac'. Otac je sedmoro djece koje mu je rodilo pet žena. Ženio se dva puta i nikad nije bio vjeran samo jednoj ženi. Naravno, to je Clint Eastwood.

Posljednja sretnica bila je 32 godine mlađa supruga Dina Ruiz s kojom je bio u braku od 1996. godine. Ovaj vitalni starac još se nije smirio pa se razveo 2014. godine.

Dina, s kojom ima kćer Morgan, kao i Clintonova kćer Francesca iz prethodne avanture s Francis Fisher, prije nekoliko su godina bile i glavne protagonistice reality showa koji se prikazivao i kod nas. No, tko su sve te žene 'Prljavog Harryja' zbog kojih je gubio glavu ali i desetke milijuna dolara u iscrpljujućim sudskim parnicama?

Biografija 'Čovjek od milijun dolara' koju je u Hrvatskoj objavila nakladnička kuća 'Profil', gotovo je jednako napeta kao i filmovi koje je režirao glavni junak.

U mladosti nije imao sreće sa ženama

Već je u mladosti stekao nadimak 'serijskog ženskara'. Krasile su ga dvije osobine na koje žene uvijek padaju - samouvjerenost i tajanstvenost, a radeći najteže fizičke poslove, uz 192 cm visine, stekao je i besprijekornu atletsku figuru. Ovog drvosječu i radnika u čeličani, te kopača kanala, priroda je obdarila i – da se poslužimo rječnikom ljubavnih romana - metalno plavim očima, pa je imao baš sve što raspiruje žensku maštu.

No, u mladosti i nije imao previše sreće sa ženama. U srednjoj školi ludo se zaljubio u neku crvenokosu tinejdžericu, no 35 centimetara viši Clint nije joj bio napet.

Ni u ranoj mladosti nije razvio svoje zavodničke sposobnosti. Nakon vojske namjeravao se upisati na poslovni tečaj na City Collegeu u Los Angelesu. Prijatelj Don Horner hodao je s djevojkom s kalifornijskog sveučilišta Berkeley, pa je organizirao Clintu sastanak na slijepo s njezinom prijateljicom. Bila je to Maggie Johnson, visoka plavuša koja ga je osvojila smislom za humor.

Te večeri mu nije bilo ni na kraj pameti da ju oženi, ali već pet mjeseci kasnije bili su kod matičara. On je studirao, ona je radila u uredu neke trgovačke tvrtke i stanovali su u jednosobnom stanu u središtu LA-a. Jedne večeri vratio se kući izvan sebe od sreće.

Dobio je otkaz pa postao zvijezda

Zapazio ga je redatelj Universala i pozvao ga na pokusno snimanje. Dva tjedna kasnije 23-godišnji Clint potpisao je ugovor za honorar od 75 dolara tjedno da bi zaigrao u filmovima čiji naslovi i radnja govore više od filmske kritike. Prvi je bio horor 'Osveta čudovišta' , a drugi 'Francis u mornarici' – saga o konju koji govori. Nakon 18 mjeseci dobio je otkaz.

Supruga Maggie vjerovala je u njegov talent i nagovorila prijateljicu da ga poveže s producentima u CBS-u. Već na ulazu u studio zaskočio ga je producent TV serijala 'Goničev bič'. Dobio je ulogu iz snova – gonič i timaritelj stoke koji ponavlja jednu te istu rečenicu:'Ajde, ajde, gonite tu stoku!'. I tako 217 epizoda. Serija je postigla veliki uspjeh, a Clint je postao zvijezda.

Već tad je na setu počeo iskušavati zavodničke vještine s mnogim ženama, a Maggie je sve to strpljivo podnosila.

- Maggie me ne sputava. Ne želim da me itko posjeduje, da me skladišti - objašnjavao je Clint svoju odanost supruzi koja mu je niz godina ostala vjerna savjetnica u biranju uloga i scenarija.

Nisu mu bile dovoljne niti dvije žene

Na prvo dijete čekali su 15 godina, a na pitanje zašto, Clint jednostavno odgovara: 'Tako se planira obitelj!'.

Naime, nisu željeli imati dijete sve dok nisu imali novaca za dadilju. Dogodilo se to 1968. godine kad su kupili kuću u gradiću Carmel. Rodio im se sin Kyle. Tek tridesetak godina kasnije javnost je saznala da je Eastwood prvi put postao otac mnogo ranije.

Na setu 'Goničevog biča' zaveo je 28-godišnju brinetu Roxanne Tunis, statisticu i kaskaderku. Ostala je u drugom stanju i 1964. godine rodila kćerkicu Kimber. Par se dogovorio da od avanture neće raditi skandal. Clint im je obećao doživotno uzdržavanje, platio je kćerki školovanje, a kad su se Roxanne Tunis i Kimber iz LA-a 1974. godine preselile u Denver, pomogao im je kupiti kuću.

Maggie je znala za ovu izvanbračnu vezu, a Roxanne i Maggie čak su se upoznale 1972. godine na setu njegovog filma 'Breezy', no žene su uljudno popričale i razmijenile majčinska iskustva. Ali dvije nisu bile dovoljne. Bar kad je Clint u pitanju.

Te godine upoznao je i Sondru Locke, dok je Maggie čekala njihovo drugo dijete – kćer Alison. Sitna, plava Sondra prijavila se na audiciju Clintonovog filma 'Odmetnik Josey Wales'. Odabrao ju je teškom mukom među 2000 kandidatkinja. Od tada su postali nerazdvojni. Snimili su zajedno i idućih šest filmova. Locke je postala njegova vjerna pratilja od 1977. godine, kad su već živjeli kao bračni par iako je svatko bio u svom braku. Maggie je i dalje stajala čvrsto uz Clinta, a Sondra je bila u dugogodišnjem braku s Gordonom Andersonom.

Maggie je ostavila Clinta nakon 26 godina braka

Te 1979. godine Maggie je izgubila živce. Nakon 26 godina braka počeli su živjeti odvojeno. Kako je reagirao Clint? Ostao je šokiran! Iselio je iz imanja u Carmelu i unajmio kuću u Hollywoodu.

U televizijskom intervjuu konačno je priznao da je s Lockeovom. Pet godina kasnije Maggie je i službeno zatražila razvod jer je pronašla novu veliku i pravu ljubav. Bio je to Henry Wynberg – preprodavač polovnih automobila koji se proslavio jer je neko vrijeme bio u vezi s Elizabeth Taylor kad se ova po tko zna koji put razvela od Richarda Burtona.

Osim po Taylorici Wynberg je bio poznat i iz crne kronike. Optužen je da je uživao u seksu s četiri maloljetnice kojima je za protuuslugu dobavio drogu zbog čega je odležao sto dana u zatvoru. No, Maggie je bila uvjerena da je to čovjek za nju. Zato je 1984. godine podnijela zahtjev za razvodom, a Clint joj je džentlmenski isplatio 25 milijuna dolara i ostavio obiteljsku kuću s predivnim pogledom na Tihi ocean.

Postao je najbogatija filmska zvijezda

Dugogodišnja veza sa Sondrom Locke ušla je u kolotečinu. Eastwood je u međuvremenu postao gradonačelnik Carmela, a Locke je stanovala u kući u Los Angelesu. Kad mu je istekao mandat zdušno je podupro kandidaturu svoje konkurentice Jean Grace – samohrane majke troje djece. Mnogi su znali i zašto, no sve je ostalo na nagađanjima o njihovoj ljubavnoj vezi.

Glumca su pak čekali novi filmovi i nove žene ali i najveći skandal u karijeri. Potkraj 80-ih postao je najbogatija filmska zvijezda na svijetu, a u show-businessu svoje ime je učvrstio uz bok jednom Orsonu Wallesu i Alfredu Hitchcocku. Godine 1988. snimao je film 'Kolo smrti', montirao 'Bird' i pripremao 'Ružičasti Cadillac'.

Veza sa Sondrom Locke bila je sve nestabilnija, a on, sad već 58-godišnjak, zbližio se s 33-godišnjom Barbarom Minty, bivšom suprugom Stevea McQueena. Ipak, Sondra i Clint taj su Božić proveli u vikendici u Sun Valleyju. Nije bilo nimalo romantično.

Clint joj je rekao da želi živjeti sa sinom Kyleom, a njoj je predložio da boravi u njegovoj luksuznoj kući u Bel Aireu u LA-u. Počela je žustra prepirka na rubu fizičkog obračuna. Ona je njemu predbacivala razne žene, a on njoj još uvijek zakonitog supruga Gordona Andersona. Eastwood je još 1982. godine kupio kuću na Crescent Heightsu Boulevardu na Hollywood Hillsu koju je koristio Gordon i u koju je povremeno navraćala i Sondra.

Zajedno su plaćali najamninu Eastwoodu, a od 1977. Clint i Sondra živjeli su zajedno u predgrađu Los Angelesa, otmjenom Sherman Oaksu gdje je nekoć živio sa suprugom. Sondra nije bila sretna s tom kućom, pa je njezin ljubavnik kupio drugu – na Bel Airu, kamo ju je sad htio smjestiti zauvijek.

Sondru je ostavio putem pisma

Kako se za Božić nisu dogovorili, prestali su živjeti zajedno, a onda ju je Clint 3. travnja 1989. nazvao i dogovorio sastanak. Nakon 13 zajedničkih godina rekao joj je tek da iseli iz kuće jer je to jedina njegova nekretnina u ovom gradu. Sondra se oglušila na njegovo upozorenje. Tjedan dana kasnije poštar je na set njezinog drugog redateljskog uratka 'Impulse' donio pismo naslovljeno na – Sondra Anderson. Pisalo je da ju sve stvari uključujući i njezinu ljubimicu, papigu Putty, čekaju negdje u skladištu, a da su brave u kući promijenjene. Onesvijestila se.

Dva tjedna kasnije podnijela je tužbu kojom od Clinta traži 70 milijuna dolara i vlasništvo nad dvjema kućama. No ono što je najviše brinulo Eastwooda bio je njezin dugi jezik. Na sva je zvona objavila sve potankosti iz njihovog zajedničkog života, pa čak i to da ju je fizički maltretirao i naredio joj da se podvrgne sterilizaciji, te da je tijekom veze dva puta bila u drugom stanju, ali je zbog njega morala abortirati.

Istovremeno i Clintova kćer Alison tih je dana skandalizirala javnost. U osjetljivim tinejdžerskim godinama počela je izlaziti i opijati se, pa je završila u zatvoru zbog vožnje pod utjecajem 1,7 promila alkohola. Njezin otac je pak našao novu ljubav – raspuštenicu Dani Janssen udovicu njegovog starog prijatelja. No bila je i to prolazna avantura.

Ostavio Fisher da bi oženio Ruiz

U nešto ozbiljniju vezu ušao je s Francis Fisher – crvenokosom pandanu Sondre Lock. Upoznali su se na filmu 'Ružičasti Cadillac'. Počeli su se pojavljivati u javnosti tek 1991. kad se nazirao kraj sudske zavrzlame s Lockeovom. Nagodio se s njom na iznos od oko šest milijuna dolara i ostavio joj kuću u Bel Aireu i posjed na Crescent Heightsu u Hollywoodu. Tu se oporavljala od operacije raka dojke koji joj je dijagnosticiran godinu dana ranije.

S Francis Fisher dobio je još jednu kćer – Francescu koja se rodila 1993., iste godine kad je davao trosatni intervju zanosnoj novinarki Dini Ruiz. Dvije godine kasnije prekinuo je vezu s Francis Fisher, da bi se 1996. oženio za Ruizovu. Ali slijedio je novi šok.

Otkrilo se da je varao i Sondru Locke. Posljednje tri godine njihove veze ljubovao je sa stjuardesom Jacelyne Reeves koju je upoznao na premijeri 'Blijedog jahača' 1985. godine. Sve je završilo već poznatim scenarijem – par je dobio najprije sina Scotta Reevesa 1986. godine, a zatim i kćerku Kathryn Reeves 1988.

Veliki džentlmen

U rodnom listu nisu upisali ime oca, pa ih je Eastwood uspješno tajio sve do 1999. Dina Ruiz postojano se nosila sa svim tim činjenicama. Njezinu ljubav prema 34 godine starijem suprugu ništa nije pomutilo. Vjenčali su se na privatnom partyju kod njegovog prijatelja, a vjenčani kum bio im je najstariji Clintonov sin Kyle. Iste godine Clint je postao po sedmi put otac. Rodila mu se kćer Morgan Eastwood.

O tome kakav je Clint bio kao suprug i kako je živjela njihova obitelj ispričala je Dina prije nekoliko godina za Večernji list:

- On je veliki džentlmen i za sobom uvijek spušta dasku na školjci, ali svako jutro koru od banane ostavlja na kuhinjskom pultu umjesto da ju baci u smeće pa me to doslovno izluđuje.

Prema njezinim riječima, iako im novac nije važna životna stavka, Eastwoodovi nisu živjeli život tipičnih holivudskih zvijezda:

- Živimo u srednjoj Americi i vodimo totalno prosječan život. Ljudi zacijelo misle da face poput Clinta imaju privatnog vozača, a mi u kući nemamo ni kuhara, pa čak ni nekoga tko bi počistio izmet naših ptica.

Uz sve ove žene pripisuju mu se i avanture s glumicama Catherine Deneuve, Jill Banner, Jamie Rose, Inger Stevens, Jo Ann Harris, Jean Seberg, scenaristicom Megan Rose, ali i plivačicom Anitom Lhoest.

Ako postoji zagrobni život onda je Eastwood reinkarnacija Casanove. Jedina žena kojoj je bio zauvijek bio vjeran bila je njegova mama Margaret Ruth. Umrla je 2006., u 96. godini života, a unatoč svim svojim obavezama i bogatom ljubavničkom životu, Clint je svaku večer s njom telefonski razgovarao barem pola sata.