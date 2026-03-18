Sestra fatalne Sofije Vergare pokazala kako joj stoji bikini. Fanovi ne mogu doći k sebi

Jedan kadar uz bazen, drugi već u džungli. Sandra Vergara (37), mlađa sestra Sofije Vergare (53), ovih dana na Havajima mijenja tempo kako joj odgovara i očito uživa u svakom dijelu odmora. U kestenjastom bikiniju provodi vrijeme na suncu, opušteno pozira i hvata trenutke bez previše kompliciranja. Kad joj dosadi bazen, seli se u prirodu. Između toga ubacuje i svakodnevne sitnice, šetnje i malo druženja. Pratitelji su oduševljeni, nižu se komplimenti poput 'boginja' i 'ljepotica', a svaka nova fotografija samo dodatno diže interes.
Sandra je rođena 11. rujna 1988. u Kolumbiji, a u šoubizu se etablirala kao svestrana umjetnica.
| Foto: instagram
Sandra je rođena 11. rujna 1988. u Kolumbiji, a u šoubizu se etablirala kao svestrana umjetnica. |
Foto: instagram
Sandra je rođena 11. rujna 1988. u Kolumbiji, a u šoubizu se etablirala kao svestrana umjetnica.
| Foto: instagram
Glumila je u serijama 'CSI: Miami', 'Reži me', 'The Bold and the Beautiful', kao i u horor-komediji 'Fright Night'.
| Foto: instagram
Istaknula se i kao stručnjakinja za ljepotu i voditeljica u popularnom makeover showu 'Good Work' na kanalu E!.
| Foto: instagram
Posljednjih je mjeseci dodatno privukla pažnju i zbog angažmana u popularnom Netflixovom realityju 'Selling Sunset'. U devetoj sezoni serije, koja je premijerno prikazana krajem listopada prošle godine, predstavila se kao nova agentica Oppenheim Grupe.
| Foto: Instagram
Osim impresivnog životopisa, Sandra ima i jedinstvenu obiteljsku priču.
| Foto: Instagram
U rodu je s globalnom zvijezdom Sofijom Vergarom.
| Foto: Instagram
- Biološki mi je prva rođakinja, ali njezina me mama posvojila, pa smo odrasle kao sestre - objasnila je u seriji.
| Foto: instagram
Sandru je posvojila njezina teta Margarita, Sofijina majka, kad je imala samo mjesec dana, nakon što se zdravlje njezine biološke majke pogoršalo.
| Foto: Instagram
Njih su dvije zajedno odrasle u Kolumbiji, a kasnije su dijelile i dom u Los Angelesu.
| Foto: S. Vergara(Instagram
- Moj odnos sa Sofijom je normalan. Pozvala me da živim s njom u Los Angelesu i ondje sam počela birati čime se želim baviti. Zbog toga sam joj na svemu zahvalna - izjavila je jednom prilikom.
| Foto: Instagram
Unatoč tome što su im se karijere razvijale odvojeno, nedavno su napravile iznimku i zajedno se pojavile na zabavi u Miamiju povodom promocije Sofijine linije za njegu kože, Toty.
| Foto: instagram
U nedavnom intervjuu Sandra se osvrnula na neizbježne usporedbe sa Sofijom, koja je stekla svjetsku slavu ulogom Glorije u seriji 'Moderna obitelj'.
| Foto: Instagram
Priznala je da su usporedbe očekivane, ali i naglasila da gradi vlastiti put.
| Foto: S. Vergara(Instagram
- Odmah vas počnu uspoređivati samo zbog činjenice da imate isto prezime. To se događa svima koji su u srodstvu s nekim tko je jako poznat. Tako to jednostavno ide - rekla je.
| Foto: S. Vergara(Instagram
- Ali, u isto vrijeme, ne, jer sam ja potpuno drugačija i trenutno radim nešto sasvim drugo - objasnila je Sandra.
| Foto: S. Vergara(Instagram
Foto S. Vergara(Instagram
Foto S. Vergara(Instagram
Foto S. Vergara(Instagram
Foto S. Vergara(Instagram
Foto S. Vergara(Instagram