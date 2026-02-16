Sestra Stele Rade ju je bodrila u green roomu: Bila na estetskim operacijama, evo kako izgleda

Poznata influencerica Natali Rade u nedjelju je tijekom finala Dore u green roomu bodrila svoju poznatu sestru, Stelu Rade. Stela se s pjesmom 'Nema te' natjecala za pobjedu i odlazak na Eurosong, a Natali joj je, iako je nedavno bila na estetskim operacijama, bila jedna od najglasnijih navijačica.
| Foto: Instagram/Natali Rade
U green roomu joj je pružala podršku te vatreno navijala, a za tu je prigodu nosila i posebnu navijačku majicu.
Stela se na Dori 2026. natjecala s pjesmom 'Nema te', pa je njena ekipa, aludirajući na odlazak na Eurosong u Beč, napisala 'Ima te'.
Natali je na svom Instagramu objavila i kratki video iz green rooma, na kojem se vidi i Stela.
Nedavno je Natali, u svom prepoznatljivom, otvorenom stilu, s više od 62 tisuće pratitelja na Instagramu podijelila vijest o estetskoj operaciji kojoj se podvrgnula, otkrivši rezultate rinoplastike i korekcije kapaka.
U emotivnom videu, Natali je s pratiteljima podijelila svoje uzbuđenje prije nego što je otkrila novi izgled.
Svoj potez najavila je kao savršen poklon samoj sebi za 36. rođendan, koji slavi za manje od mjesec dana.
U opisu objave jasno je dala do znanja da je odluka bila isključivo njezina i da se ne obazire na tuđa očekivanja.
"Za sve koji su očekivali da ću sada izgledati 'kao i sve', žao mi je, ali niste bili u pravu. Stara ja, ali malo svježija i veselija. S ovime završavamo poglavlje 'plastika' i možemo nastaviti dalje s novim i zabavnim sadržajem", napisala je Rade.
U videu koji je objavila, Natali je detaljno pokazala rezultate operacije iz različitih kutova te objasnila kako je zadovoljna što je zadržala prepoznatljive crte lica.
- Jako mi se sviđa što nije onak mali plastični Michael Jackson nos, nego je baš ostao to moj nos - rekla je kroz smijeh svojim pratiteljima.
Dodala je i kako se podvrgnula korekciji očnih kapaka, čiji će konačni rezultati biti vidljivi tek za nekoliko mjeseci, kada oteklina u potpunosti splasne.
