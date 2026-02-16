Obavijesti

NATALI RADE

Sestra Stele Rade ju je bodrila u green roomu: Bila na estetskim operacijama, evo kako izgleda

Poznata influencerica Natali Rade u nedjelju je tijekom finala Dore u green roomu bodrila svoju poznatu sestru, Stelu Rade. Stela se s pjesmom 'Nema te' natjecala za pobjedu i odlazak na Eurosong, a Natali joj je, iako je nedavno bila na estetskim operacijama, bila jedna od najglasnijih navijačica.
Influencerica Natali Rade, sestra pjevačice Stele Rade, bila je s njom u studiju HRT-a u finalu Dore. | Foto: Instagram/Natali Rade
