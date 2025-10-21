Sestre Lilek spremile su novu predstavu: Evo kada možete pogledati 'Ja ću budna sanjati'

Što se događa kad umjetnička kreacija počne živjeti vlastiti život? Kad osobni demoni procesa postanu ravnopravni suradnici u nastanku djela? Upravo su muke stvaralačkog procesa tema nove autorske predstave "Ja ću budna sanjati" hvaljenih sestara Nike Lilek Rep i Lune Lilek, čija će premijera biti 25. i 26. listopada u 20 sati u zagrebačkom TALA PLE(j)SU.

Nakon "Utrke protiv vremena", rada koji je kritika označila kao generacijski pomak na domaćoj plesnoj sceni, sestre Lilek vraćaju se s novim plesnim istraživanjem. Ovaj put, u suradnji s Laurom Vragović na kostimografiji, donose rad koji progovara iz same srži stvaralačke borbe.

Foto: Tina Kadoic

Njihov prepoznatljiv rukopis - preciznost pokreta prožeta intimnošću sestrinskog odnosa i zaigrana napetost transformirana u emotivnu energiju - ovaj put dobiva novu dimenziju.

U zajedničkoj igri kostimografkinje i plesačica, granice između kostima i pokreta, između obličja i sadržaja, postaju fluidne.

Listopad je u TALA PLE(j)SU ispunjen sadržajno razgranatim događanjima. Tako je proteklog vikenda uz premijeru predstave "Odsjaj" Vesne Mimice bilo i okupljanje "Bipeds Are Not The Only Human (Dancers)". Uz to, plesne ideje ovoga mjeseca u sklopu rezidencijalnog boravka u TALA PLE(j)SU razvija dvoje umjetnika.

Foto: Tina Kadoic

Marko Milić iz Srbije boravio je u sklopu Creative Crossroads programa EU projekta "Life Long Burning", a hrvatska plesna umjetnica Silvia Marchig radi na novoj predstavi "Urobor", čija se premijera očekuje u studenom kroz platformu Antisezona.

- Naša je misija osigurati plesnim umjetnicima prostor u kojemu mogu stvarati ozbiljno, istraživati slobodno i razvijati se dugoročno - rekla je Iva Nerina Sibila, kuratorica umjetničkih programa TALA PLE(j)SA.