Šetala bez hlača pa joj 'iskočio' trbuščić: Lady GaGa je trudna?

Njezini pratitelji u posljednje su vrijeme počeli komentirati kako se udebljala, a sve su glasnija šuškanja o tome kako je pjevačica navodno trudna. Ona nije ništa potvrdila niti demantirala

<p>Nakon što su objavljene njezine nove fotografije, svjetski mediji 'bruju' o navodnoj trudnoći pjevačice <strong>Lady GaGe</strong> (34). Paparazzi su je 'uhvatili' ispred restorana u kojem je preuzela narudžbu za večeru sa svojim dečkom <strong>Michaelom Polanskim</strong>. </p><p>Našli su se ispred restorana, a potom su se zajedno zaputili kući. Dok je pjevačica šetala prema automobilu, 'za oko' je zapeo njezin trbuščić koji joj se nazirao ispod široke majice. Mnogi su se zapitali je li u pitanju trudnoća koju GaGa još uvijek ne želi podijeliti sa svijetom. </p><p>Neki smatraju kako je pjevačica samo odabrala krivi outfit, no mnogi tvrde kako je ovo prvi dokaz njezine trudnoće. Odjenula je sivu sportsku majicu koja je joj poslužila kao haljina. Ležernu odjevnu kombinaciju upotpunila je ružičastim tenisicama i ruksakom. Kao i do sada, pazila je na sigurnost pa je navukla i zaštitnu masku. </p><p>Ne bi bilo ništa čudno da je tijekom karantene pjevačica uživala u hrani i manjku aktivnosti, no, glasine o trudnoći sve su glasnije. Ona i Michael ništa nisu potvrdili niti demantirali. </p><p>Njih dvoje upoznali su se u Los Angelesu na proslavi jednog rođendana.</p><p>- Michael je stvarno jako pametan dečko, jako ozbiljan. Ljudi pričaju da ih je upoznao Sean Parker u svom domu, a bili su zajedno na ručkovima i drugim događanjima. Sean je povodom svog rođendana organizirao zabavu u svom domu u Los Angelesu u prosincu, a Gaga i Michael su bili tamo - rekao je izvor blizak paru za Page Six još u veljači. </p>