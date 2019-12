Šetnja New Yorkom: North (5) nosi torbu od 90.000 kuna...

Uživamo u božićnom duhu New Yorka, izjavila je Kim Kardashian West (39). Američka starleta je zajedno sa suprugom i reperom Kanye Westom (42) otputovala je u New York kako bi prisustvovali otvorenju njegove opere ‘Mary’. Kim je u društvu supruga i djece kći North (5) i sin Saint (3) prošetala gradom svijetla i okupirala pažnju brojnih obožavatelja. Za operu na Broadwayu, Kim je obukla usku baršunastu haljinu, a ništa manje nisu bila ‘sređena’ ni njezina djeca zbog čega se starleta našla na meti brojnih kritičara.

- Kako možeš dopustiti da ti petogodišnja kćer nosi torbicu od nekoliko desetaka tisuća dolara - upitali su je obožavatelji nakon što je North prošetala gradom torbom Birkin čija vrijednost iznosi preko 90.000 kuna.

Iako je obitelj Kardashian-West teška nekoliko milijardi kuna, Kim je više puta dala do znanja kako svoju djecu uče skromnosti.

- Iz njihovih smo soba izbacili televizore, kao i šminku iz sobe najstarije kćeri. Kayne je strog otac i tjera da se u kući svi držimo njegovih pravila - priznala je Kim jednom prilikom.

Iako je otkrila da se slaže sa svim njegovim odlukama, uvijek se trudi ostati dosljedna samoj sebi.

- Ja ću uvijek biti ja. Često se posvađamo ili imamo raspravu. To je brak. On će napraviti neke stvari s kojima se ja ne slažem, ali ću ga podržati jer i on to isto radi - rekla je reality zvijezda.

Kim smatra da je Kanye sada više uključen u odgoj djece nego prije. Priznala je kako misli da je napokon postao dobar primjer svojoj djeci. Par će Božić provesti u svojem domu u Los Angelesu zajedno s cijelom obitelji.

