Sevdah u Lisinskom slavi 20 godina! Pjevaju Nedeljko Bilkić, Dragan Stojković Bosanac...

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog 4. studenog bit će domaćin jubilarnog, 20. koncerta Sevdah u Lisinskom! Jubilarni koncert okuplja vrhunske izvođače: legendu sevdaha i jednog od najprepoznatljivijih glasova ovog žanra Nedeljka Bilkića, poznatog harmonikaša, skladatelja i člana žirija brojnih pjevačkih natjecanja Dragana Stojkovića Bosanca; zvijezdu bh. scene s bogatom diskografijom Elviru Rahić; vrsnog interpretatora tradicionalne pjesme Esada Kovačevića te mladu divu snažnog vokala Ilmu Karahmet, domaćoj publici poznatu iz RTL-ovog showa 'Zvijezde' u kojemu je odnijela pobjedu.

Uz njih, publiku će oduševiti i izvođači nove generacije koji su omiljeni mlađoj publici i uspješno grade svoje karijere: Aleksandra Stojković Džidža, Suzana Spasovka, Sidik Šabanović, Sabina Kasumanović i Pavao Anić.

- Kada smo prije dva desetljeća započinjali ovu priču, cilj nam je bio jednostavan – donijeti ljepotu i emociju sevdaha zagrebačkoj publici i sačuvati ga kao dio kulturne baštine. Danas, nakon svih ovih godina, sretan sam što je Sevdah u Lisinskom prerastao u tradiciju i postao događaj koji publika s nestrpljenjem iščekuje, i što je svake godine rasprodan tjednima unaprijed. Ovo nije samo koncert, ovo je slavlje jedne posebne glazbene emocije koja povezuje generacije i podsjeća nas tko smo i odakle dolazimo - rekao je organizator i idejni tvorac projekta, Tomislav Kašljević.

Zagreb: Producent Tomislav Kašljević | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Ovaj tradicionalni koncert već dva desetljeća okuplja ljubitelje bosanskohercegovačke glazbe, donoseći bogatstvo emotivnih melodija koje odražavaju duboku tradiciju sevdaha. Na pozornici će nastupiti uz pratnju Orkestra maestra Dinka Mujanovića, a njihova vokalna interpretacija donijet će publici najljepše i najemotivnije pjesme sevdaha, prepunih ljubavi, čežnje i tuge.

Repertoar koncerta uključuje svevremene hitove poput 'Žute dunje', 'Tebi majko, misli lete', 'Emina', 'Ne klepeći nanulama', 'Čudna jada od Mostara grada' i mnoge druge, pjesme koje su kroz povijest izrasle u simbol bosanske glazbene tradicije.

Beograd: Finale emisije Sabor narodne muzike Srbije 2020. | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL