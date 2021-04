U intervuu za Nova.rs Severina Kojić (48) još jednom se obračunala s 'hejterima'.

- Hejteri nisu baš hrabri ljudi. Najviše se vole sakrivati pod izmišljenim profilima ili kao anonimni komentatori pod vijestima u medijima. Svejedno, izgleda da su se malo pritajili, stvarno ih nema puno ovih dana - rekla je.

Kaže da je reakcija publike na spot Hejt SLOVEni nevjerojatna.

- Puno je više pozitivnih komentara na spot, ma gotovo 98 posto su pozitivni na mojim kanalima. Nisam dobila poziv, sama sam se ugurala čim mi je Peki (Predrag Ličina, redatelj spota) pričao što je smislio. Bili smo strašno nestrpljivi da to snimimo jer je trebalo nešto vremena da nađemo neku mirniju situaciju između drugog i trećeg koronavala i uskladimo termine svih nas - rekla je.

Otkrila je i da bi rado sudjelovala u spotu Gej SLOVEni ako bi Predrag Ličina zaista krenuo u njegovu realizaciju.

- Sudjelovala sam na Prideu u Zagrebu, odnosno Povorci ponosa, prije mnogo godina. Bila sam i na večeri donatora Pridea. Jako bih se veselila ponovnoj suradnji s istom ekipom. Naravno, i na projektu Gej SLOVEni. Zapravo, baš bi bilo dobro da svakih nekoliko mjeseci odradimo jedan Hejt SLOVEni spot na omiljene ciljeve hejtera. I tako ih stalno zasipamo i izlažemo javnoj sramoti i uz dobru šalu - sprdamo - kaže Severina.

Podsjetimo, Predrag Ličina samo čeka da ga netko nazove.

- Neko mi je poslao šalu sa Twittera - 'Kako bi se zvao Tinder za jugonostalgičare?' Pa Dejt Sloveni'. Onda mi je pala na pamet LGBT zajednica. Kampanja bi se zvala Gej SLOVEni, još ste živi? Ja bih uradio nešto tako. Ali za to bi trebalo da me netko nazove i to organizira. Kao što su me iz Buka magazina nazvali za ovo - ispričao je Ličina u razgovoru za Nova.rs.