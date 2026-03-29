Seve i Nina Badrić otpjevale hit na rođendanu slavne Hrvatice, iza njega se krije tužna priča

Severina i Nina Badrić zajedno su otpjevale hit 'Prijateljice' na proslavi rođendana dugogodišnje prijateljice i kume Andree Čermak. Njihova zajednička izvedba hita razgalila je sve prisutne. Severina, odjevena u elegantnu bijelu haljinu s cvjetnim detaljima, i Nina stvorile su nezaboravan prizor dok je pokraj njih plesala i pjevala slavljenica Andrea u svjetlucavoj zlatno-srebrnoj haljini.

- Sretan rođendan mojoj prijateljici, kumi i divnoj majci Andrei, hvala Nina, hvala svima što smo slavili rođenje jedne žene… bilo je divno, veselo i prijateljski - poručila je Severina.

Tom prigodom pjevačica je podsjetila i na dirljivu priču o nastanku pjesme 'Prijateljice'.

- Pjesmu 'Prijateljice' napisala sam netom po završetku srednje škole. Bila sam u Zagrebu kad su mi javili da nam je poginula prijateljica iz razreda. 'Seve (kaže mi Anđela), moraš napisati pismu o njoj... - započela je Severina, uvodeći svoje pratitelje u priču staru više od tri desetljeća.

Pojasnila je kako je pjesma posvećena njezinoj prijateljici koja se zvala Marica, dajući tako stihovima koje svi znaju napamet potpuno novu, emotivnu težinu.

- Hej Marice, moja prijateljice, drago mi je da tebi u čast generacije pjevaju ovu pjesmu. Kao neku žensku nježnu himnu… - dodala je pjevačica.

*uz korištenje AI-ja