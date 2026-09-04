Seve: 'Nisu nas slomili. Nebitno je jesmo li lijevo ili desno, vidimo se u subotu u Zagrebu'

Severina je dan uoči velikog prosvjeda 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku' ponovno pozvala građane da se u subotu okupe u Zagrebu. Pjevačica, koja posljednjih dana otvoreno podržava prosvjed zbog ilegalno odloženog otpada na području Gospića, poručila je da političke podjele u ovom slučaju ne bi trebale biti važne.

Na Instagramu je podijelila objave stranica Seksizam naš svagdašnji i Grof Drakula, koje su reagirale na njezinu javnu prepirku s bivšim nogometašem Igorom Štimcem. Zahvalila im je na podršci, a potom još jednom pozvala svoje pratitelje da dođu na prosvjed.

- Hvala @seksizamnassvagdasnji i @grofdrakula, kao i svim znanim i neznanim junakinjama i junacima koje/i su stale/i iza mene i borile/i se kao lavice i lavovi u bitci za Liku. Nisu nas slomili, nebitno je jesmo li livo ili desno... Vidimo se u subotu, 05.09., u Zagrebu - napisala je Severina.

Foto: Instagram

Prosvjed će se održati u subotu, 5. rujna. Okupljanje počinje u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, nakon čega će povorka krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića. Ondje je u podne predviđen središnji program. Organizatori žele upozoriti na problem desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada na području Gospića te traže sanaciju lokacija i utvrđivanje odgovornosti.

Severina je na dolazak pozvala i tijekom nedavna koncerta u Karlovcu, kad je publici poručila da se problem ne tiče samo Like nego cijele Hrvatske. Nakon toga na društvenim mrežama objavila je podužu poruku u kojoj je prozvala i dio javnih osoba koje se protive prosvjedu. Među njima je posebno izdvojila Igora Štimca.